Binecuvântare la restaurarea bisericii de lemn din Sighetu Silvaniei

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a săvârșit duminică, 28 iunie, slujba de binecuvântare a lucrărilor realizate la biserica de lemn din Parohia Sighetu Silvaniei, Protopopiatul Șimleu Silvaniei, monument istoric restaurat cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Primăriei comunei Chieșd.

În biserica de zid a parohiei, cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură în care a arătat că Evanghelia vindecării slugii sutașului descoperă o credință care nu rămâne la nivelul cuvintelor, ci se transformă în grijă, apropiere și răspundere față de omul aflat în suferință.

Pornind de la atitudinea ofițerului roman, ierarhul a subliniat că adevărata noblețe a celui care conduce se vede atunci când nu îl abandonează pe cel devenit vulnerabil și nefolositor din punct de vedere social: „Nu se întâmplă foarte des ca cel mare să se intereseze de cel mic și, să zicem, șeful unei instituții mari să fie preocupat în detaliu de angajații săi. Atâta timp cât angajații săi produc și aduc profit într‑o instituție sau alta, angajații sunt de apreciat. Însă, în situația în care, din nefericire, se poate întâmpla ceva în viața unuia sau altuia, nu sunt rare situațiile în care cei mari nu se mai interesează de cei mici sau, dimpotrivă, vor să scape de ei cât mai repede. Dar când un șef se gândește la subalternii săi, deja este de luat în seamă, arătând calitatea umană a acelei persoane și ieșind cumva din obișnuitul lucrurilor”.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Benedict a înălțat rugăciuni pentru odihna sufletului Preasfințitului Părinte Emilian Crișanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Aradului, trecut recent la cele veșnice. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul psaltic de fete al Asociației Tinerilor Ortodocși Sălăjeni (ATOS). La final, ierarhul l‑a hirotesit pe preotul paroh Cosmin‑Marian Naghi iconom stavrofor.