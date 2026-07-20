Binecuvântare pentru Centrul Parohial din Hălchiu, Braşov

Comunitatea Parohiei Hălchiu, județul Brașov, s-a bucurat de vizita și rugăciunea arhierească a Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, care a poposit în mijlocul credincioșilor pentru a binecuvânta lucrările desfășurate în prima jumătate a anului la Centrul parohial „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, după cum informează Mitropolia Ardealului.

În unul dintre spațiile recent renovate ale centrului a funcționat, începând cu aproape două secole în urmă, prima școală românească destinată românilor ortodocși din Hălchiu, instituție care și-a continuat activitatea până în anul 1936.

În prezent, în cadrul centrului au loc activități dedicate tuturor categoriilor de vârstă: programele Centrului de activități cu tineretul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, întâlniri cu copiii parohiei, cateheze, seri de film creștin, jocuri de societate și activități de comuniune pentru tineri.

Pr. paroh Laurenţiu Antonescu a adresat mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Laurențiu pentru binecuvântarea lucrărilor. Preotul paroh a mai adresat mulţumiri preoţilor slujitori, doamnei primar Ioana Drugan şi Consiliului Local Hălchiu, pentru sprijinul financiar acordat, precum și tuturor binefăcătorilor care au sprijinit realizarea acestui proiect.