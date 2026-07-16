Binecuvântări arhiereşti în parohii maramureşene

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat duminică, 12 iulie, în Parohia Bicaz, Protopopiatul Chioar, județul Maramureș, unde a săvârșit Sfânta Liturghie și slujba de sfințire a capelei de cimitir. Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de Grupul psaltic „Theologos”. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură şi a oferit distincţii binefăcătorilor din parohie. Preotul paroh Dănuț Crișan a fost hirotesit iconom stavrofor, la împlinirea a 30 de ani de preoție în această parohie.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat duminică, 12 iulie, în mijlocul credincioșilor din Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din localitatea Ieudișor, Protopopiatul Vișeu, județul Maramureș, unde a sfințit lumânărarul, a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură. Răspunsurile la strană au fost oferite de membrii Grupului psaltic „Sfinții Martiri Brâncoveni” și corul parohial, iar la momentul pricesnei au cântat interpretele Gabriela Pop, Denisa Deac și Carmen Buftea. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul l-a hirotonit întru diacon pe teologul Vasile Ionuț Bohotici. La final, ierarhul a oferit distincţii preotului paroh Vlad Călin, secretarul Protopopiatului Vișeu, Consiliului parohial şi lui Dumitru Mariș.