Biserica din satul clujean Urișor a fost resfințită

În Duminica a 7-a după Rusalii (a Sfinților Părinți de la Sinodul al IV-lea Ecumenic), 19 iulie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat în Parohia Urișor, Protopopiatul Dej, cu prilejul resfințirii bisericii din localitate.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârșit slujba de resfințire a bisericii parohiale cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, edificată în perioada 1910-1912, și a binecuvântat noul lumânărar aflat în apropierea edificiului. Consolidat, reamenajat și înfrumusețat în ultimii ani, atât la interior, cât și la exterior, lăcașul de cult a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și prin ungere cu Sfântul și Marele Mir, iar în piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic și Mărturisitor Samona.

În continuare, Înaltpreasfinția Sa a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Discreție”. Pornind de la versetul din fragmentul evanghelic duminical care s-a citit: „Vedeți, nimeni să nu știe!” (Matei 9, 30), ierarhul a evidențiat supremația omului care aplică în conduita vieții sale discreția. În cadrul slujbei, teologul Răzvan Necoară a fost hirotonit diacon. Acesta urmează să fie hirotonit preot pe seama Parohiei Cutca din Protopopiatul Gherla.

Răspunsurile liturgice au fost date de un grup vocal alcătuit din teologii Ionuț Galfi, Casian Pop, Andrei Gheorghieș și Călin Trif.

La finalul slujbei, preotul paroh Călin Pop a mulțumit Părintelui Mitropolit Andrei, oficialităților, celor prezenți și tuturor celor care au ajutat la reabilitarea lăcașului de cult.

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a acordat preotului paroh Călin Pop cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, „Crucea Transilvană” pentru clerici. Mai mulți ctitori și binefăcători au primit din partea ierarhului ordine și distincții, între aceştia fiind Adrian Bogdan, Gavril Rus, Petru Criste, Erneo Adi Horvat, Florin Țopan, epitropul Ioan Nemeti, primarul comunei Cășeiu, Marinel Baias, preoteasa Alina Cosmina Pop, cântăreții parohiei, membrii Consiliului și Comitetului parohial și alți binefăcători, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.