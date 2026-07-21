Biserica Parohiei Sânpetru 3, judeţul Braşov, a fost târnosită

Credincioşii Bisericii „Sfântul Ierarh Spiridon” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” din Parohia Sânpetru 3, Protopopiatul Prejmer‑Săcele, judeţul Braşov, au trăit clipe de bucurie duhovnicească în Duminica a 7‑a după Rusalii, când Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a sfinţit lăcaşul de cult din comunitate.

În soborul slujitor, alături de ierarh s‑au aflat pr. Gelu Porumb, protopopul de Prejmer‑Săcele, pr. Ion Manea, protopopul de Bran Zărnești, preotul paroh Vicențiu Mircea Boriceanu, precum și alți slujitori ai Sfintelor Altare. Răspunsurile liturgice au fost date de Cvintetul vocal „Anatoly” al Operei Brașov, informează Mitropolia Ardealului.

Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a târnosit lăcaşul de cult cu Sfântul şi Marele Mir şi cu apă sfinţită, iar apoi a săvârşit rânduiala de sfinţire a Altarului, aşezând moaşte în piciorul Sfintei Mese, şi a sfinţit icoanele de pe catapeteasmă şi pictura interioară. În continuare, ierarhul şi soborul slujitor au săvârşit Sfânta Liturghie, în cadrul căreia teologul Mihail Sebastian Aslău a fost hirotonit diacon.

Lumina Mântuitorului Iisus Hristos

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a vorbit credincioşilor din Sânpetru despre însemnătatea acestei zile de mare sărbătoare pentru comunitate şi a explicat rânduiala de târnosire a unui lăcaş de cult.

„În momentul acesta, biserica sfinţită este Casa Domnului, iar Masa Altarului pe care am sfinţit‑o acum simbolizează mormântul Domnului. Aveţi cu toţi ocazia astăzi să intraţi prin Sfântul Altar, să sărutaţi Sfânta Masă ca şi cum aţi fi la Ierusalim, la mormântul Domnului. Tot ce am făcut noi pentru ca Masa Altarului să fie acum loc sfinţit şi sfinţitor este legat de pătimirile, moartea şi Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. (...) Fiecare dintre dumneavoastră aţi luat din lumina de pe Masa Altarului o făclie care să vă aprindă candela sufletului. Păstraţi această lumină lăuntric, în sufletele dumneavoastră, şi amintiţi‑vă că aţi fost la sfinţirea acestei biserici frumoase, minunate, ca o catedrală în felul ei, pentru că aici este multă dragoste, mai ales în aceste vremuri când avem nevoie de linişte şi pace şi să ne ajute Bunul Dumnezeu să le găsim acolo unde este cel mai potrivit loc. Dacă suntem însetaţi şi dăm de un izvor de apă rece în vârf de munte, o cană de apă din acel izvor valorează cât o cantitate imensă pe care o putem lua în casele noastre. Aşa este şi izvorul acesta nesecat al harului care se împărtăşeşte credincioşilor în Sfânta Biserică”, a subliniat ierarhul.

Ajutorul sfinţilor ocrotitori

Preotul paroh Vicențiu Mircea Boriceanu a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă în comunitate, soborului de preoţi pentru împreuna slujire, precum și tuturor celor care au ajutat la edificarea lăcașului de închinare.

„Mântuitorul Iisus Hristos este totdeauna cu noi atunci când Îi cerem ajutorul, iar rugăciunea este cea care leagă cerul de pământ. (...) Mulţumesc lui Dumnezeu, în primul rând, apoi familiei mele şi tuturor celor care au ajutat măcar cu o rugăciune la construirea acestei biserici. Sunt credincioşi care s‑au implicat cu sume foarte generoase, cu sufletul, cu o vorbă bună, atunci când am avut cea mai mare nevoie de o vorbă bună ca să mergem mai departe şi am primit această încurajare de multe atunci când vedeam că lucrurile nu avansează. Dar am primit şi sprijinul cu munca, cu palmele, a oamenilor care s‑au implicat atunci când am cerut ajutor, când trebuiau finalizate anumite lucrări până la un termen şi sunt sigur că Sfântul Spiridon şi Sfântul Proroc Ilie veghează asupra noastră”, a spus preotul paroh.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu l‑a hirotonit iconom stavrofor pe preotul paroh Vicențiu Mircea Boriceanu. De asemenea, ierarhul a acordat Ordinul ctitoricesc pentru clerici „Mitropolitul Ioan Mețianu” preotului Lică Borşan de la Parohia Sânpetru 1. Aceeaşi distincţie, pentru mireni, a fost oferită ctitorilor lăcaşului de cult.