Biserica „Sfânta Treime” din Teiuș, la împlinirea unui secol de la punerea pietrei de temelie

În prima duminică după Pogorârea Sfântului Duh, numită „a Tuturor Sfinților”, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfânta Treime” din orașul Teiuș, județul Alba. Ierarhul a rostit cuvântul de învățătură, în prezența credincioșilor dreptslăvitori din parohiile Teiuș I și Teiuș III, Protopopiatul Blaj. Slujirea arhierească din această zi a marcat împlinirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a Bisericii „Sfânta Treime” din Teiuș.

După Sfânta Liturghie, ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a noului clopot, confecționat la turnătoria „Blotor” din județul Maramureș. În semn de apreciere pentru întreaga osteneală și râvnă apostolică de care a dat dovadă în activitatea pastoral‑misionară și administrativ‑gospodărească, preotul paroh Ștefan Bretoiu, al Parohiei Teiuș I, a primit din partea ierarhului distincția „Crucea Sfinților Ierarhi Bălgrădeni”. La Altarul Bisericii „Sfânta Treime” din orașul Teiuș slujește, de asemenea, părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș III din anul 2007.

Biserica „Sfânta Treime” din orașul Teiuș, județul Alba, a fost ridicată între anii 1926 și 1945, din contribuțiile credincioșilor.