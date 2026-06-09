Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Biserica „Sfânta Treime” din Teiuș, la împlinirea unui secol de la punerea pietrei de temelie

Biserica „Sfânta Treime” din Teiuș, la împlinirea unui secol de la punerea pietrei de temelie

Galerie foto (4) Galerie foto (4) Știri
Un articol de: Diac. Ștefan Bretoiu - 09 Iunie 2026

În prima duminică după Pogorârea Sfântului Duh, numită „a Tuturor Sfinților”, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârşit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfânta Treime” din orașul Teiuș, județul Alba. Ierarhul a rostit cuvântul de învățătură, în prezența credincioșilor dreptslăvitori din parohiile Teiuș I și Teiuș III, Protopopiatul Blaj. Slujirea arhierească din această zi a marcat împlinirea a 100 de ani de la punerea pietrei de temelie a Bisericii „Sfânta Treime” din Teiuș.

După Sfânta Liturghie, ierarhul a săvârșit slujba de sfințire a noului clopot, confecționat la turnătoria „Blotor” din județul Maramureș. În semn de apreciere pentru întreaga osteneală și râvnă apostolică de care a dat dovadă în activitatea pastoral‑misionară și administrativ‑gospodărească, preotul paroh Ștefan Bretoiu, al Parohiei Teiuș I, a primit din partea ierarhului distincția „Crucea Sfinților Ierarhi Bălgrădeni”. La Altarul Bisericii „Sfânta Treime” din orașul Teiuș slujește, de asemenea, părintele Florian Borza, păstor al parohiei Teiuș III din anul 2007.

Biserica „Sfânta Treime” din orașul Teiuș, județul Alba, a fost ridicată între anii 1926 și 1945, din contribuțiile credincioșilor. 

 

Citeşte mai multe despre:   Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei  -   Biserica Sfânta Treime din Teiuș
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri