Biserica „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” din oraşul Agnita a fost târnosită

Credincioşii din oraşul Agnita, judeţul Sibiu, au trăit clipe de bucurie duhovnicească în Duminica a 3‑a după Rusalii, când Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, a sfinţit Biserica „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel” a Parohiei Agnita III.

Lucrările de construcţie au început în timpul păstoririi preotului Nicolae Mărginean și au fost finalizate prin eforturile actualului preot paroh, Rareș Dușescu, şi ale comunităţii de credincioşi din Parohia Agnita 3.

Lăcaşul de cult a primit în ziua târnosirii un nou ocrotitor, pe Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop, informează Mitropolia Ardealului.

Biserica a fost înconjurată de soborul slujitor şi credincioşi, iar ierarhul a târnosit lăcaşul de cult cu Sfântul şi Marele Mir şi l‑a binecuvântat cu apă sfinţită. Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a săvârşit rânduiala de sfinţire a altarului, aşezând moaşte în piciorul Sfintei Mese, şi a binecuvântat cu apă sfințită și cu Sfântul și Marele Mir icoanele aflate pe catapeteasmă.

În cuvântul de învăţătură, IPS Mitropolit Laurenţiu a vorbit credincioşilor despre bucuria unei comunităţi din ziua de sfințire a bisericii parohiale și a tâlcuit Evanghelia duminicii, în care se prezintă învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos despre grijile lumeşti.

„Dacă privim cu ochi curaţi pe oricine dimprejurul nostru, nu‑l putem judeca, dar dacă ochiul nostru este întunecat, dacă avem ceva pe sufletul nostru, pe cei dimprejur îi vedem ca pe noi. Deci, dacă încercăm în fiecare dimineaţă când ne trezim, prin rugăciunile pe care le facem, prin invocarea ajutorului lui Dumnezeu să cerem să ne lumineze mintea şi conştiinţa noastră ca să ne judecăm pe noi înşine, şi nu pe alţii, ca ochiul nostru să fie curat şi să vadă împrejurul nostru numai lucruri binecuvântate”, a subliniat ierarhul.

Pr. paroh Rareș Dușescu a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare, oferindu‑i o icoană din partea întregii comunități.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu i‑a hirotesit iconomi stavrofori pe pr. paroh Rareș Dușescu și pe pr. pensionar Nicolae Mărginean.

Primarul orașului Agnita, Alin Ciprian Gull Schiau, alături de ctitorii și binefăcătorii lăcașului de cult au primit acte de cinstire din partea ierarhului.