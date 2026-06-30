Bucurie duhovnicească la Schitul Bogâltin în ziua hramului

La sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, 29 iunie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a slujit la Schitul Bogâltin din județul Caraș‑Severin. De dimineață, ierarhul a binecuvântat paraclisul cu hramul „Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș”, care a fost ridicat recent, după care a săvârșit Sfânta Liturghie alături de un sobor de preoți și diaconi la Altarul de vară al așezământului monahal, ocrotit de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Ethos” al Episcopiei Caransebeșului. Au participat la sărbătoarea hramului autorități locale și numeroși credincioși din localitățile apropiate, dar și pelerini din alte zone ale țării.

„Avem aici un preafrumos schit, o «Sihlă» a Banatului de Munte, un așezământ monahal închinat Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel. Părintele stareț Filotei se roagă și lucrează foarte mult aici. Dânsul are deocamdată doar un frate în obște, dar are foarte mulți frați și surori, pentru că sunt foarte mulți credincioși din zona aceasta, dar și din întregul Banat care apreciază rugăciunile părintelui Filotei și munca susținută pe care o depune aici, la această casă a lui Dumnezeu și poartă a Cerului. Îi mulțumim și îl felicităm pentru tot ceea ce face, pentru tot ceea ce a realizat și îl rugăm să aibă grijă pe mai departe de acest schit și de obștea extinsă pe care i‑a dăruit‑o Dumnezeu, căci sunt foarte mulți credincioși care participă la sfintele rugăciuni, nu numai la hram, ci în fiecare duminică și sărbătoare”, a subliniat Preasfințitul Părinte Lucian.

Schitul Bogâltin a luat fiinţă din dorinţa credincioşilor de a avea un lăcaş monahal în preajma munţilor Cornerevei, unde călugării să se roage neîncetat pentru lume.