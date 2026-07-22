Campionii naționali ai CSU Suceava au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic

Marți, 21 iulie, la Centrul eparhial Suceava, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, i-a întâlnit pe tinerii componenți ai echipei de handbal Juniori IV a Clubului Sportiv Universitar din Suceava, deținători ai titlului de campioni naționali.

Elevii handbaliști, însoțiți de Andrei Iulian, directorul Clubului Sportiv Universitar din Suceava, au fost felicitați de către întâistătătorul eparhiei ocrotite de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou pentru performanța deosebită obținută. Înaltpreasfințitul Părinte Calinic le-a adresat un cuvânt de binecuvântare și încurajare, oferindu-le și daruri.

În semn de apreciere și de susținere a activității sportive, tinerilor le-a fost acordat din partea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților un sprijin financiar în valoare de 3.000 de lei, destinat achiziționării unor echipamente noi pentru cei 17 componenți ai lotului.

Turneul final al Campionatului Național de Handbal, categoria Juniori IV, s-a desfășurat în perioada 10-14 iunie 2026, în municipiul Reșița, reunind opt dintre cele mai valoroase formații din întreaga țară. Echipele participante au fost repartizate în două grupe, fiecare alcătuită din câte patru formații.

CSU Suceava a evoluat în grupă alături de CSM Reșița, CSM Ploiești și SCM Politehnica Timișoara. Tinerii suceveni au încheiat această etapă pe primul loc, obținând calificarea în semifinalele competiției naționale. În penultimul act al turneului, formația suceveană a întâlnit echipa A.H. Minaur Baia Mare, handbaliștii CSU Suceava impunându-se categoric, cu scorul de 32-19, obținând astfel mult dorita calificare în finală.

Meciul pentru titlul național s-a disputat împotriva formației ACS Academia Junior Ploiești. La capătul unei confruntări intense, sucevenii au câștigat cu scorul de 31–28, devenind campioni naționali la categoria Juniori IV. Performanța a fost cu atât mai însemnată cu cât CSU Suceava a încheiat întregul parcurs competițional al anului cu victorii pe linie, fără să cunoască înfrângerea. O parte dintre membrii lotului au devenit astfel dubli campioni naționali.