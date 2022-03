Catedrala „Sfântul Spiridon”‑Nou ajută la pictarea ocrotitorului la Catedrala Națională

Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon”‑Nou din Capitală, Paraclis Patriarhal, contribuie la pictarea în tehnica mozaic a icoanei sfântului ocrotitor din Catedrala Națională. Lucrarea va avea o suprafață de 37,5 mp, cu o înălțime de 7,58 m și o lățime de 5 m.

„În urmă cu mai bine de un an, a apărut în mijlocul comunității noastre de credincioși gândul acesta de a ne implica în construirea Catedralei Naționale, nu doar prin colecta generală prin care se edifică efectiv lăcașul de cult, ci și pentru a‑l cinsti pe Sfântul Spiridon, ocrotitorul bisericii noastre, într‑un mod special, respectiv participând în exclusivitate la realizarea în tehnica mozaic a icoanei sfântului din Catedrala Națională. Pictorul Daniel Codrescu ne‑a prezentat cum va fi reprezentat sfântul. Am realizat afișe cu această icoană și cu modalitatea de a contribui pentru realizarea ei, pentru a dona. Credincioșii s‑au implicat foarte repede. Am semnat și un contract de sponsorizare cu Patriarhia Română - Catedrala Națională, în care ne luăm angajamentul ca în termen de trei ani să achităm suma respectivă. Deși contractul de sponsorizare are o durată de trei ani în care ar trebui să finalizăm colectarea acestei sume și transmiterea ei, încă din primul an am reușit să colectăm și să transmitem mai bine din jumătate din suma respectivă. Credincioșii parohiei noastre, iubindu‑l foarte mult pe Sfântul Ierarh Spiridon, iubind și Catedrala Națională, au prilejul de a îmbina evlavia lor și de a se implica foarte activ”, a declarat părintele Ionuț‑Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, pentru TRINITAS TV.

Cei care doresc să contribuie pot face acest lucru atât la Catedrala „Sfântul Spiridon”‑Nou, cât și în contul bancar în lei deschis la Banca Comercială Română (BCR), sucursala sector 4 București, beneficiar Biserica „Sfântul Spiridon”‑Nou, Catedrală Mitropolitană, cu mențiunea „pentru pictura Catedralei Naționale -Sfântul Ierarh Spiridon-Nou”: RO37 RNCB 0075 0352 2155 0001.

Detalii despre conceptul iconografic al Catedralei Naționale, tehnică și materiale, precum și despre modalitatea prin care puteți dona pentru un anumit sfânt sau o scenă iconografică, aflați accesând platforma online pictamcatedrala.ro.