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Centenarul Bisericii „Sfântul Ierarh Nicolae” din Topliţa

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Un articol de: Arhid. Alexandru Moroianu - 20 Iulie 2026

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Toplița, județul Harghita, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse, și cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de existență a sfântului lăcaș de închinare.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii a 7-a după Rusalii, arătând că minunile săvârșite de Mântuitorul Iisus Hristos sunt expresia iubirii și milei lui Dumnezeu față de omul aflat în suferință și, în același timp, mărturii ale dumnezeirii Sale.

Preasfințitul Părinte Andrei împreună cu Preasfințitul Părinte Nestor au săvârșit rânduiala de binecuvântare a picturii restaurate a sfântului lăcaș, ungând-o cu Sfântul și Marele Mir și stropind-o cu apă sfințită.

Preasfințitul Părinte Andrei a adresat un cuvânt de mulțumire celor prezenţi şi a oferit Crucea eparhială a Episcopiei Covasnei și Harghitei celor doi preoți parohi, Alexandru Filip și Bogdan Alexandru Filip. Au mai primit distincţii preoteasa Aurelia Filip, preoteasa Maria Pintea şi alţi binefăcători. 

 

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