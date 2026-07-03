Chemarea arhimandritului Iachint Vardianu la treapta arhieriei

Slujba de ipopsifiere a părintelui arhimandrit Iachint Vardianu, ales ieri de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, a avut loc astăzi, 3 iulie, după slujba Vecerniei cu Litia, la Catedrala Patriarhală din București. Această rânduială solemnă, care prefațează hirotonia întru arhiereu, a fost oficiată de un sobor format din patru ierarhi ai Bisericii noastre.

Rânduiala de anunțare și chemare a candidatului la treapta arhieriei a fost săvârșită după slujba Vecerniei cu Litia în cinstea Sfintei Olimpiada din Farcașa de către Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande; Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal; Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal; și Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Chemarea solemnă a părintelui arhimandrit Iachint Vardianu la treapta arhieriei a fost făcută de către Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Răspunzând afirmativ acestei sfinte chemări, înaltpreacuviosul părinte ipopsifiu și-a exprimat recunoștința profundă, adresând cuvinte de mulțumire Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și ierarhilor prezenți la această rânduială în Catedrala Patriarhală.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a vorbit despre chemarea la slujirea arhierească departe de granițele țării ca despre o reiterare a apostolatului primar: „Ce înseamnă în aceste timpuri să mergi și să propovăduiești Evanghelia până la marginile pământului? Înseamnă să retrăiești taina chemării Apostolilor, să asculți glasul lui Dumnezeu mai mult decât glasurile altora și chiar decât propriile tale păreri, înseamnă să lași în urmă ceea ce îți este drag pentru a-L îmbrățișa pe Cel care este Calea, Adevărul și Viața. El trimite acolo unde este nevoie pentru slujirea Sa, dincolo de sfaturile oamenilor, El pune pecetea asupra apostoliei fiecăruia. Nu este puțin lucru să călătorești peste mări și oceane către un continent îndepărtat, unde credincioșii trăiesc departe de țară și așteaptă păstori care să le vorbească pe limba inimii, să păstreze credința moștenită de la părinți și bunici, să le întărească nădejdea și să le aducă, prin slujire, mireasma duhovnicească a Bisericii de acasă. Pentru cei aflați departe de pământul natal prezența unui episcop nu este doar o lucrare administrativă, ci o adevărată mângâiere și o legătură cu izvoarele credinței și ale identității lor. Tocmai într-o asemenea dăruire se descoperă adevărata măsură a iubirii. Ascultarea față de voia lui Dumnezeu și față de chemarea Bisericii rămâne cea mai înaltă expresie a unei iubiri lucrătoare [...]. Ne rugăm ca sub binecuvântarea Mântuitorului Iisus Hristos, sub ocrotirea Preacuratei Sale Maici și sub rugăciunile tuturor sfinților români și ale tuturor sfinților, lucrarea dumneavoastră pe care o începeți din această seară să fie una binecuvântată. Și dincolo de osteneală, dincolo de distanțele atât de greu de parcurs, să înțelegeți că Mântuitorul Hristos este Păstorul cel Bun și că dragostea Lui este mai mare decât orice altă formă de prețuire pe care ați putea să o primiți. Dragostea și răsplata Lui sunt veșnice”.

Înaltpreacuviosul părinte arhimandrit Iachint Vardianu a fost ales, prin vot secret, în slujirea de Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 2 iulie 2026. Hirotonia întru arhiereu a acestuia va avea loc mâine, 4 iulie, la Catedrala Patriarhală din București.