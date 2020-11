Cinstirea Sfintei Ecaterina la paraclisul Facultăţii „Justinian Patriarhul”

Paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din Bucureşti şi-a sărbătorit miercuri, 25 noiembrie, hramul istoric, Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de un sobor de clerici, profesori ai facultăţii. La final a fost oficiată slujba Parastasului pentru ctitorii, slujitorii, ostenitorii şi binefăcătorii sfântului locaş.

În fiecare an la 25 noiembrie, Biserica noastră face pomenirea uneia dintre cele mai cunoscute muceniţe ale creştinismului timpuriu, Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina. Între numeroasele biserici puse sub ocrotirea spirituală a sfintei muceniţe se află şi paraclisul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. În ziua de sărbătorire a hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de un sobor de preoţi, sub protia părintelui profesor dr. Ioan Moldoveanu, decanul facultăţii, din care au mai făcut parte şi părintele conf. dr. Radu Petre Mureşan, părintele lect. dr. Zaharia Matei şi părintele conf. dr. George Păunoiu.

La momentul chinonicului, actorul Silviu Biriş, student în anul 4 al Facultăţii de Teologie bucureştene, a rostit un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat erudiţia Sfintei Muceniţe Ecaterina şi modul în care şi‑a pus viaţa în slujirea lui Hristos, la sfârşitul căreia s‑a învrednicit a se încununa ca Mare Muceniţă a Mirelui Hristos: „Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina s‑a născut în Alexandria Egiptului şi încă de mică a fost îndemnată să urmeze cursurile Şcolii lui Panten şi să îşi lumineze inima cu învăţăturile Sfintelor Scripturi, dar şi ale scrierilor lui Origen sau Clement Alexandrinul. Ea a studiat şi toate ştiinţele lumii, cunoscând multe opere clasice pe de rost, folosindu‑se mai târziu de acestea pentru a combate cultul idolilor. După primirea botezului, sfânta are o epifanie, în care Hristos i‑a dăruit un inel, semn al legăturii de dragoste statornică pe care aceasta I‑o va purta. Prin această dragoste ea va deveni Mare Muceniţă şi mireasă a lui Hristos. Măreţia ei se datorează temeiniciei cu care a propovăduit dogma ortodoxă şi l‑a înfruntat pe împăratul Maximian Daia, refuzând să participe la cultul păgân. În această sfântă îndârjire, sfânta s‑a arătat ca o mare învăţată şi prima femeie teolog, întorcându‑i pe toţi la credinţa cea adevărată. Asftel, Sfânta Ecaterina, prin exemplul vieţii sale, ne învaţă să mărturisim credinţă până la moarte, să trecem hotarul de taină al veşniciei cu bucuria crucii asumate, având credinţă că toate sunt rânduite de Domnul, să luăm putere, căci prin credinţă mucenicii au învins împăraţi, filosofi, retori şi toată slava lumii. Ea şi‑a dăruit tot timpul şi toată viaţa lui Hristos, precum Maria din pasajul evanghelic citit astăzi, care şi‑a ales partea cea bună, care nu se va lua de la ea. A dat voinţă, a luat putere. A trecut zâmbind hotarul morţii, în veşnicie, la întâlnirea cu Mirele lui cel iubit, spunându‑i călăului ei cu seninătate: «Săvârşeşte‑ţi porunca!» Sfânta Mare Muceniţă Ecaterina ne este prietenă, doctor, vindecător, feritoare de otravă, purtătoare de grijă, exemplu de bunătate statornică”.

După Sfânta Liturghie, soborul de slujitori, căruia i s‑a alăturat şi părintele lect. dr. Gheorghe Ispas, consilier eparhial, a săvârşit slujba Parastasului pentru ctitorii, slujitorii, ostenitorii şi binefăcătorii sfântului locaş trecuţi la Domnul. La final, părintele George Păunoiu, paroh al comunităţii paraclisului, a mulţumit părinţilor coslujitori pentru slujirea Sfintei Liturghii de hram şi tuturor celor care au participat la organizarea evenimentului, îndemnându-i pe credincioşii prezenţi să urmeze exemplul vieţii Sfintei Ecaterina în credinţa şi iubirea Mântuitorului Hristos.

Cu prilejul sărbătoririi hramului, racla care poartă un fragment din moaştele Sfintei Ecaterina aflate în patrimoniul sacru al paraclisului a fost scoasă spre închinare într‑un baldachin în faţa sfântului locaş, unde va rămâne pe tot parcursul zilei de pomenire a sfintei ocrotitoare a bisericii.