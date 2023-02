Comemorarea victimelor războiului din Ucraina la un an de conflict

Asociația Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom) a organizat vineri, 24 februarie, un moment comemorativ pentru victimele războiului care încă se desfășoară în Ucraina, la împlinirea unui an de la începutul agresiunii militare. Evenimentul a fost găzduit de biserica Parohiei Parcul Domenii‑Cașin, Paraclis Patriarhal, din Capitală, și s‑a bucurat de prezența ambasadorului ucrainean la București, Ihor (Igor) Prokopchuk, a reprezentanților autorităților centrale și locale, precum și a numeroși membri ai comunității ucrainene din Capitală sau refugiați din țara vecină.

În urmă cu un an, la 24 februarie 2022, în Ucraina a început un război declanșat de Federația Rusă care s‑a soldat până în prezent cu numeroase victime omenești, dar și importante pagube materiale. Încă de la primele ore ale conflictului, România și‑a deschis granițele, oferind sprijin zecilor de mii de refugiați care au fugit din calea războiului. În tot acest timp, Biserica Ortodoxă Română s‑a implicat prin numeroase acțiuni social‑filantropice pentru ajutorarea acestora, oferindu‑le hrană, îmbrăcăminte, spații de cazare, dar și asistență religioasă și alinare pentru suferințele prin care trec.

La împlinirea unui an de la începutul acestui război, victimele conflictului din Ucraina au fost comemorate în cadrul unei manifestări cultural‑religioase desfășurate în biserica Parohiei Parcul Domenii‑Cașin, Paraclis Patriarhal, din cadrul Protopopiatului Sector 1 Capitală, organizată de AIDRom.

Momentul comemorativ a debutat prin săvârșirea slujbei Parastasului în limba română și ucraineană, pentru victimele conflictului, de către un sobor de clerici din care au făcut parte părintele Gabriel Cazacu, parohul bisericii gazdă și coordonator al Departamentului Ecumenic al AIDRom; părintele lect. univ. dr. Dumitru Colotelo; părintele Vladimir Malcovici, parohul Bisericii ucrainene „Sfântul Ierarh Petru Movilă” din București, precum și diaconul Mihai‑Iulian Grobnicu, inspector eparhial la Sectorul învățământ și activități cu tineretul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

La finalul slujbei de pomenire, ambasadorul ucrainean la București, Ihor (Igor) Prokopchuk, a rostit o alocuțiune în care a condamnat agresiunea militară îndreptată împotriva țării sale și și‑a manifestat recunoștința pentru ospitalitatea arătată de poporul român încă din primele ore ale declanșării conflictului din țara vecină. „Mulțumesc pentru săvârșirea acestei slujbe de pomenire a victimelor nevinovate ale războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei acum un an. În timpul acestui an am fost martorii atrocităților, pe care nu le credeam posibile în secolul XXI, comise de forțele militare de ocupație pe teritoriul ucrainean. (…) Acest ultim an a fost unul exemplar cu privire la stoicismul și curajul forțelor de apărare ucrainene și ale națiunii ucrainene. De asemenea, această perioadă a arătat forța de unitate a comunității internaționale cu poporul ucrainean, a României și a altor țări. Această unitate a fost arătată în votul exprimat la New York, în cadrul Adunării Generale ONU, unde 141 de țări au votat în favoarea documentului care stabilește bazele instaurării păcii în Ucraina. Profit de această oportunitate pentru a mulțumi României și poporului român, care i‑au primit cu căldură pe ucraineni, care au fost nevoiți să fugă din fața războiului încă din primele zile ale declanșării lui, de la primele ore. Aici au găsit căldură, ospitalitate și confort. Iar acestea înseamnă mult. Războiul este încă în desfășurare și este necesar să continuăm eforturile pentru dreptate și pace. Avem nădejdea că împreună vom putea realiza acest deziderat!”, a spus Excelența Sa, ambasadorul Ucrainei în România.

În continuare, părintele Vladimir Malcovici a rostit un cuvânt de alinare pentru membrii comunității ucrainene din România și pentru refugiații prezenți la eveniment, iar un cor de copii cu vârste cuprinse în 4 și 14 ani, îndrumați de reprezentanți AIDRom, au interpretat mai multe cântece tradiționale ucrainene. Un moment deosebit al acestui miniconcert a fost reprezentat de piesa „Străin am fost”, pe versurile Lilianei Toderiță, muzica și interpretarea aparținând cantorului Bisericii Parcul Domenii‑Cașin, Daniel Vasilescu.

După manifestarea artistică, a fost păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor războiului din Ucraina, în cadrul căruia doi copii au împărțit lumină participanților, fiecare dintre aceștia aprinzând, precum în noaptea de Înviere, candele în amintirea celor dragi plecați din această lume, dar și în nădejdea încheierii conflictului și a instaurării păcii.

„Am marcat un an de la începutul războiului prin săvârșirea slujbei Parastasului pentru victimele acestui conflict nedrept, care a produs și produce multă suferință. I‑am cerut Bunului Dumnezeu să le ierte păcatele tuturor celor care au căzut apărându‑și țara, având alături o mare parte a comunității ucrainene din București, pe care noi îi asistăm în cadrul AIDRom. Alături de ei, am dat slavă lui Dumnezeu, cerând pace, pentru ca ei să poată reveni la locurile de origine, în casele lor, în bisericile lor, în școlile de unde copiii au plecat. În România ne bucurăm de pace și le mulțumim tuturor celor care oferă ospitalitate poporului ucrainean greu încercat”, ne‑a declarat părintele Gabriel Cazacu, parohul Bisericii Parcul Domenii‑Cașin, Paraclis Patriarhal.

Evenimentul s‑a încheiat printr‑un gest de solidaritate cu poporul ucrainean afectat de conflictul militar, cei prezenți primind la ieșire baloane în culorile drapelului ucrainean: albastru și galben.