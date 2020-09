Conferință de promovare a patrimoniului cultural la Durău

Data: 24 Sep, 2020

În perioada 19-20 septembrie, la Centrul cultural pastoral „Sfântul Daniil Sihastrul” din Durău a avut loc Conferința non-formală de promovare și valorificare a patrimoniului cultural prin proiecte și inițiative de voluntariat în regiunea Moldova.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Agenția de Consultanță și Training pentru Dezvoltare Sustenabilă și s-a înscris în seria mai multor evenimente pe care centrul din Durău le desfășoară în colaborare cu această instituție, anunţă Doxologia.ro. Scopul conferinței a fost acela de a aduce împreună persoane interesate să dezvolte proiecte de promovare a culturii, tradițiilor și obiceiurilor din comunitățile de pe valea muntelui Ceahlău.

Participanții la conferință au fost directori, profesori, bibliotecari, lucrători de tineret, coordonatori de organizații culturale din zona de munte a județului Neamț, dar și parohul Bisericii „Pogorârea Sfântului Duh” din Cea­hlău, părintele Ștefan Costel, cu a cărui binecuvântare s-au început lucrările întâlnirii.

Prima zi a evenimentului a început cu o introducere în tematica ce va fi abordată pe parcursul celor două zile, cu prezentarea agenției și a proiectelor acesteia și cu introducerea participanților și a voluntarilor Asociației „Super Tineri” (ASIRYS). Printre voluntari s-au numărat și tineri din Italia, Coreea de Sud și Peru. După momentul de început, facilitatorii conferinței au prezentat proiectele pe care le desfășoară în comunitățile din orașul Târgu Frumos și localitățile limitrofe: ateliere de metode non-formale, laboratoare de fotografie, storytelling, ceramică, muzică și Festivalul „Folcloristica”, ediția a VI-a. Programul a cuprins mărturii ale voluntarilor care au vorbit despre importanța acțiunilor de voluntariat în viața tinerilor, despre importanța educației non-formale și oportunitățile pe care aceștia le-au avut ca participanți la aceste proiecte. În continuare, cei prezenți au fost angrenați într-un exercițiu de identificare a principalelor provocări locale în materie de implicare a tinerilor și valorificare a patrimoniului local.

„Energia tinerilor poate fi canalizată către dezvoltarea comunitară”

Cea de-a doua parte a conferinței a continuat duminică, la orele prânzului, după participarea la Sfânta Liturghie. Cei prezenţi au fost provocați să experimenteze ateliere de educație non-formală şi încurajați să folosească metode inovative pentru a mobiliza comunitățile locale. Cei interesați au dezvoltat idei de proiecte, stabilindu-se un parteneriat cu reprezentanții comunei Ceahlău pentru transformarea bibliotecii locale într-un centru educațional și promovarea în rândul localnicilor și turiștilor a patrimoniului local care include Palatul Cnejilor. În acest sens, Mihaela Diana Podariu, managerul Agenției de Consultanță și Training pentru Dezvoltare Sustenabilă, și-a exprimat interesul de a implementa și pe aceste meleaguri proiecte care au avut un impact deosebit: „Comunitățile de pe valea Ceahlăului se confruntă cu provocări similare comunităților din preajma Iașiului. Patrimoniul cultural este insuficient promovat, iar tinerii migrează către orașele mari ori în alte țări. În cadrul conferinței desfășurate am definit câteva soluții care pot fi implementate la nivel local de liderii formali și informali și am pus bazele unor noi parteneriate cu biblioteca din Ceahlău și organizatorii Festivalului Haiducilor, din Grințieș. Județul Neamț, o zonă profund spirituală, înconjurată de natură și oameni buni, are un potențial uriaș, iar programele «Erasmus Plus» sau «Corpul European de Solidaritate» pot contribui prin metodologiile și resursele financiare disponibile la formarea unor profesioniști în educație care să valorifice patrimoniul cultural și să motiveze tinerii să fie activi, să contribuie la dezvoltare și să rămână în comunitățile lor”.