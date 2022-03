„Crosul pentru viață” a ajuns la cea de-a șaptea ediție

A șaptea ediție a „Crosului pentru viață”, competiţie sportivă organizată de Asociaţia „Studenţi pentru viaţă” în colaborare cu Pegas Triatlon Club, a reușit să adune anul acesta, în Parcul „Alexandru Ioan Cuza” din București, 300 de participanți. Persoanele care prețuiesc sănătatea și sunt pasionate de mișcare au alergat împreună pe mai multe trasee pentru susținerea unei cauze caritabile. Fondurile colectate pentru organizarea evenimentului vor fi donate unor centre de consiliere pentru părinți și copii.

Competiția a avut loc în dimineața zilei de sâmbătă, 19 martie 2022, și s-a înscris în seria de manifestări specifice lunii martie, cunoscută și ca luna pentru viață. Adulții au ales să alerge pe trasee de aproximativ 11, respectiv 3 km, în timp ce crosul copiilor a cuprins mai multe trasee stabilite în funcție de vârsta celor mici. Alături de participanți s-au aflat, ca întotdeauna, și voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, care le-au oferit alergătorilor apă, băuturi calde, fructe și dulciuri.

Tudor Buțu, organizatorul evenimentelui, ne-a vorbit despre bucuria reluării acestei frumoase tradiții după o pauză de doi ani, dar și despre entuziasmul de care toți participanții au dat dovadă: „Este o mare bucurie pentru noi să vedem că, deși a trecut o perioadă grea, oamenii au continuat să se antreneze și au venit cu entuziasm la «Crosul pentru viață» într-un număr mare, pe care l-am anticipat. Este un eveniment din calendarul manifestărilor dedicate lunii pentru viață, care anunță și pregătește «Marșul pentru viață», care va avea loc peste o săptămână. Astăzi au luat parte la această competiție 150 de adulți și 150 de copii. M-am bucurat să văd părinți care și-au adus aici copiii sau care îi încurajează, în general, să iasă în natură, să facă mișcare și să se bucure de întâlnirea cu cei de vârsta lor. Adulții au ales între două probe, alergând 3 sau 11 km în jurul lacului din Parcul IOR. Copiii au alergat pe distanțe variind între 200 și 800 m, în funcție de vârsta lor. Copiii mai mari de 14 ani au alergat pe traseul de 3 km”.

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale, a vorbit despre implicarea și sprijinul oferit de aceștia în cadrul evenimentului caritabil desfășurat în parcul bucureștean: „În primul rând am sprijinit lupta pentru viață, pe femeile aflate în criză de sarcină, precum și lupta împotriva avortului. Considerăm că fiecare suflet trebuie să se nască și să se bucure de ceea ce i-a lăsat Dumnezeu, de tot ceea ce este frumos pe pământ. Din acest motiv, susținem orice inițiativă care vine în sprijinul vieții. În urma vizitelor noastre în locurile în care ne desfășurăm campaniile de ajutorare am constatat că o mare parte dintre femeile întâlnite întâmpină probleme și ajung la avort din cauza faptului că există anumite lipsuri și că nu sunt sprijinite. Aceste lipsuri pot fi combătute prin activitatea unor centre ca cele pentru care participanții au alergat astăzi, care susțin femeile aflate în criză de sarcină și familiile aflate în dificultate. De aceea, de fiecare dată când se desfășoară o astfel de activitate suntem prezenți. Am venit în special cu produse bio, majoritatea de post, cu ceai, cafea, apă și tot ce îi este necesar unui alergător pentru revigorare. Ne-am bucurat să revenim la acest eveniment după perioada în care a fost întrerupt, însă noi nu am avut pauză. După cum bine știți, desfășurăm săptămânal activități care vin în sprijinul vieții și al familiilor, în special al celor din mediul rural, atât din punct de vedere al sănătății, cât și din punct de vedere social-filantropic și chiar educațional”.

„Ne aflăm la a șaptea ediție a «Crosului pentru viață», competiție premergătoare «Marșului pentru viață», care este evenimentul principal al lunii martie. Ne-am pregătit intens pentru evenimentul de astăzi, iar ieri le-am oferit participanților pachetele de start. Am remarcat entuziasmul tuturor celor care au venit astăzi aici, identic pentru fiecare vârstă, și ne bucurăm că am putut organiza evenimentul în format fizic, după doi de pauză. Participanții s-au bucurat de mișcare și de interacțiunea cu ceilalți, contribuind totodată la această cauză caritabilă. Unii dintre ei chiar au ales să facă donații suplimentare în produse alimentare și de igienă pentru copii și mame. De asemenea, cele două centre pot fi sprijinite prin donații financiare directe”, a adăugat Valentina Doliș, președintele Asociației „Studenți pentru viață” București.

La finalul competiției, Cătălin Stepa a susținut un concert de muzică folk, care a fost urmat de festivitatea de premiere. Toți participanții au primit medalii personalizate, realizate de un meșter popular din ceramică de Horezu. Fondurile colectate în urma organizării crosului vor fi donate Centrului de consiliere pentru părinți și copii „Sfânta Alexandra Ȋmpărăteasa”, în scopul derulării campaniei „Sprijin pentru femeile și familiile aflate ȋn situație de criză”, precum și Centrului de consiliere și informare „Sfânta Împărăteasă Elena” din București.