De Ziua Armatei Române va fi inaugurat la Chișinău un monument refăcut după originalul din 1937

Data: 15 Oct, 2021

De ziua Armatei Române, 25 octombrie 2021, va avea loc inaugurarea Monumentul Cișmeaua „General Georgescu P. Ion”, începând cu ora 15:00, în parcul Valea Morilor, Chișinău. Acest moment reprezintă sfârșitul proiectului de refacere a două monumente din Republica Moldova de către asociația MONUMENTUM și ASCOR Iași.

Pentru prima dată Monumentul „Cișmeaua General Georgescu P. Ion” a fost ridicat în anul 1937, la 20 de ani de la luptele de la Mărăști și Mărășești, de către generalul Ion Pavel Georgescu. Distrus în timpul regimului comunist, acest monument a fost refăcut în totalitate pe baza fotografiilor și mărturiilor din ziarele vremii. Primul monument conținea o placă pe care erau scrise următoarele:

1937

LA 20 ANI DUPĂ BIRUINȚELE

ARMATELOR ROMÂNE ASUPRA

GERMANILOR – LA MĂRĂȘTI ȘI

MĂRĂȘEȘTI – AM ADUNAT

ISVOARELE DE SUB ACEST

DEAL ȘI S-A CLĂDIT

CIUȘMEAUA



În momentul inaugurării, pe 21 noiembrie 1937, generalul P. Ion Georgescu, om de cultură și admirator al lui Eminescu, a amintit semnificațiile profunde ale acestui monument:

„Am făcut acest monument după 20 de ani de la victoria de la Mărăști și Mărășești și am chemat aici toate sufletele acelora ce s-au sacrificat, care au luptat și luptă pentru înălțarea neamului. L-am făcut în [formă de] cruce. Crucea e sus, căci pe ea stă crucificatul Iisus. Prin sacrificiu și muncă am ridicat aici altar. Din credință am făcut-o, nu din ambiție. Din toate părțile e materialul. Piatra e din Putna, lemnul e din Ardeal, varul din Muntenia, nisipul din Basarabia. Înfrățirea acestor elemente a dat monumentul cu frumusețea lui. Așa români de pretutindeni uniți vor face gloria țării Românești. Este o pildă că unirea e puterea.”

În prezent, pe monument vor apărea Stema Regală a României, alături de basorelieful Maicii Domnului cu pruncul Iisus Hristos în brațe și cele trei cruci, care au fost realizate de sculptorul Iurii Terehov, dar și alte inscripții. Acest proiect a fost posibil datorită mai multor sponsori printre care Secretariatul General al Guvernului Român, care a finanțat proiectul, dar și Constantin Popa, Adrian Boldurescu, Dumitru Șlapac, care au sprijinit inițiativa acestui proiect.

Acest monument, refăcut la inițiativa avocatului Iulian Rusanovschi, în colaborare cu ASCOR Iași, la 80 de ani după eliberarea Basarabiei și nordului Bucovinei de către Armata Română, comemorează și victimele regimului stalinist, români care au fost uciși în Chișinău în anul 1941. Pe monument se găsesc trei plăci care amintesc numele celor uciși în 1941, în subsolul fostului Consulat al Italiei de la Chișinău, în Casa Mareșal Badoglio.

La eveniment vor participa Mitropolitul Petru al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor și reprezentanți ai mai multor instituții din România și Republica Moldova, dar și istorici și oameni de cultură.

„În seria evenimentelor din cadrul anului omagial al pastorației românilor din afara granițelor țării, definitivarea acestui proiect este un lucru foarte important pentru noi, dar mai mult de atât este un moment de aducere aminte a datoriei noastre de a continua cea ce au început înaintașii noștri, printre ei și generalul Petru Ion Georgescu.” (Iulian Tomeac, președinte ASCOR Iași)