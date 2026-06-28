Duminica a 4‑a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană din Sibiu

Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost plină de credincioși în Duminica a 4‑a după Rusalii, la Sfânta Liturghie. Slujba religioasă a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului.

Ierarhul a liturghisit împreună cu un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu şi slujitori ai Catedralei Mitropolitane. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane din Sibiu, dirijat de pr. lect. univ. dr. Alexandru Streza, informează Mitropolia Ardealului.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a tâlcuit Evanghelia din Duminica a 4‑a după Rusalii, în care se prezintă minunea săvârşită de Mântuitorul Iisus Hristos prin vindecarea slugii sutaşului.

„Văzând Mântuitorul Hristos credinţa sutaşului, smerenia cu care el cerea lucrarea aceasta şi mai ales altruismul său, pentru că n‑a cerut pentru un apropiat sau un stăpân al lui, n‑a cerut cu atât mai mult pentru sine, ci a cerut pentru servitorul lui, a exclamat: «Nici în Israel n‑am văzut atâta credinţă!». (...) Ni se oferă nouă un prilej de a înţelege că, în rugăciunea pe care o facem noi către Dumnezeu atunci când avem nevoie de intervenţia Lui, de tămăduire sufletească şi trupească, noi trebuie să‑i cuprindem pe toţi cei dimprejurul nostru şi dacă noi Îi cerem lui Dumnezeu pentru altul, Dumnezeu ne va răsplăti nouă mai multe decât am cere noi. Credinţa, de asemenea, care se exprimă prin rugăciune, trebuie să fie întărită de smerenie. Să nu ne credem îndreptăţiţi ca, de fiecare dată când facem o rugăciune, Dumnezeu să ne împlinească pe moment cererea noastră. Să încercăm să adresăm lui Dumnezeu o rugăciune smerită: «Doamne, ştiu că nu sunt vrednic, dar ai grijă de mine şi de ai mei, pentru că Tu eşti Atoatemilostiv!”. Să avem credinţă smerită, iar în rugăciunea noastră să‑i cuprindem şi pe semenii noştri! Trebuie să încercăm ca, în viaţa noastră, să fim recunoscători pentru darurile pe care Dumnezeu ni le oferă, pentru că suntem în mâna Lui. Suntem recunoscători lui Dumnezeu şi trebuie să încercăm ca, din darurile pe care Dumnezeu ni le oferă nouă, să împărtăşim altora şi din bunurile materiale, dar mai ales din cele spirituale. Viaţa noastră este un complex de încercări şi de suferinţe. Sunt mai multe necazuri decât bucurii, dar sunt şi bucurii pe care le putem pune deasupra necazurilor noastre şi bucuriile acestea sunt cele care vin din Cer”, a subliniat ierarhul.

Mulți dintre credincioșii prezenți la Sfânta Liturghie au primit Sfânta Împărtășanie, iar cuvântul de învățătură al ierarhului a adus celor prezenți foloase duhovniceşti.