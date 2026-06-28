În Duminica a 4‑a după Rusalii, la Catedrala Patriarhală din București, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal.

După citirea pasajului evanghelic rânduit (Matei 8, 5‑13), care prezintă minunea vindecării slugii sutașului, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a pus în lumină virtuțile sutașului și modul în care acesta a ajuns la o credință atât de puternică: „El putea să apeleze la unul din idolii la care se închinau soldații romani din Capernaum, fără îndoială că avea un loc de rugăciune. Dar el știa că acești idoli sunt neputincioși. Putea să apeleze la vrăjitoare sau așa‑zișii vindecători, atât de deși în lumea păgână ca și în lumea neopăgână de astăzi, dar, de asemenea, știau că aceștia sunt neputincioși. Însă el știe că Iisus din Nazaret poate face cu adevărat o minune, vindecând pe sluga sa, care se chinuia în mod deosebit. De unde știa el lucrurile acestea despre Iisus? Fără îndoială că printre cei o sută de soldați din subordinea lui, unii erau obligați să culeagă informații, pentru că Imperiul Roman s‑a confruntat cu o mulțime de probleme în Țara Sfântă, unde adeseori zeloții puneau la cale diferite acțiuni împotriva militarilor și împotriva autorității romane din Țara Sfântă. Ori, o personalitate atât de influentă ca Iisus, care era mereu urmat de mulțimi de oameni care îl ascultau sau care aduceau pe bolnavii lor să fie vindecați, oricând ar fi putut provoca o răzmeriță care ar fi avut consecințe nefaste. Întotdeauna aceste răzmerițe din Țara Sfântă au fost înăbușite în sânge, foarte mulți dintre cei răzvrătiți au fost răstigniți, foarte mulți au fost omorâți, unele localități au fost efectiv distruse pentru că au avut îndrăzneala să înfrunte puterea Romei. De aceea, fără îndoială că, de la militarii lui, el a primit o mulțime de informări cu privire la activitatea lui Iisus, unii vor fi fost și martori la minunile pe care le‑a săvârșit. Din aceste rapoarte primite, sutașul a ajuns la concluzia că El este sigur Cel Făgăduit, Trimisul lui Dumnezeu, pentru că numai cu putere dumnezeiască El poate săvârși atâtea minuni. Această credință puternică a lui se reflectă în acest cuvânt: «Zi numai un cuvânt și se va vindeca sluga mea» (Matei 8, 8). El știe că Iisus, care este în fața lui, este Dumnezeu Cuvântul prin Care toate s‑au făcut și fără de Care nimic nu s‑a făcut din cele ce s‑au făcut, cum se exprimă Sfântul Ioan Evanghelistul în prologul Evangheliei sale. De aceea, el știe că un singur cuvânt al lui Iisus, Care la începutul timpului, al existenței, cu cuvântul gurii Sale a făcut cerul și pământul și întreg universul, un singur cuvânt al Lui poate vindeca de la distanță sluga sa care se chinuie cumplit”.

La slujba Utreniei, răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, iar la Sfânta Liturghie de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.