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Evlavie către Maica Domnului la o mănăstire din Dobrogea

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Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 13 Iulie 2026

În Duminica a 6-a după Rusalii, Prea­sfin­țitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a să­vâr­șit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” din Măcin, județul Tulcea. 

La Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Măcin se păstrează spre închinare o copie fidelă a Sfintei Icoane Prodromița, oferind credincioșilor posibilitatea de a se ruga înaintea chipului binecuvântat al Maicii Domnului. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a evidențiat puterea credinței și importanța rugăciunii adresate Maicii Domnului.

„Lucruri folositoare și învățături sublime aflăm din Evanghelia acestei Duminici a 6-a după Rusalii. Învățăm cât de folositoare este credința în viața noastră, căci prin ea putem depăși toate încercările vieții. Aflăm că Domnul Hristos, înainte de a tămădui trupește, vindecă întotdeauna sufletește, cum a făcut și cu paraliticul din această Evanghelie. Să ne folosim și noi de Taina Sfintei Mărturisiri sau a Spovedaniei, pe care Domnul a lăsat-o în Biserică drept izvor de tămăduire sufletească, precum și de Taina Sfântului Maslu, prin care primim vindecare de bolile trupului prin lucrarea Sfântului Duh. Să o chemăm mereu în rugăciune pe Sfânta Fecioară Maria, Maica Domnului și Maica noastră a credincioșilor, ca să ne mijlocească tămăduiri sufletești și trupești de la Fiul ei, Domnul nostru Iisus Hristos”, a spus Preasfințitul Părinte Visarion. Anul acesta s-au împlinit două decenii de la slujba de binecuvântare a lucrărilor și sfințirea pietrei de temelie a bisericii Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” din județul Tulcea. 

 

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