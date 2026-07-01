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Examen de certificare la Școala sanitară „Sfântul Nectarie” din București

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Un articol de: Filip Hristofor Cane - 01 Iulie 2026

Absolvenții celor trei ani de studii ai Școlii Postliceale Sanitare „Sfântul Nectarie”, din cadrul Seminarului Teologic Ortodox „Nifon Mitropolitul” din București, au susținut astăzi, 1 iulie, proba scrisă a examenului de certificare profesională. În urma promovării celor trei probe ale examenului, aceștia vor putea ocupa posturi de asistenți medicali de farmacie sau de asistenți în balneofiziokinetoterapie și recuperare.

Profesorul Alexandru Năstase, responsabilul comisiei metodice, a oferit explicații privind structura și modul de organizare al evaluării absolvenților. „Pentru absolvenții calificării profesionale de asistent medical de farmacie, proba practică a presupus prepararea unor rețete oficinale și prezentarea acestora. La proba scrisă, candidații au susținut un test care a cuprins conținuturi din modulele studiate pe parcursul celor trei ani de formare. Proba de susținere a proiectului a constat în elaborarea unei lucrări pe o temă aleasă din domeniul farmaceutic, precum tehnologia farmaceutică, farmacologia sau fitoterapia, în funcție de aria de interes a fiecărui absolvent. În acest an, examenul de certificare pentru calificările profesionale de asistent medical de farmacie și asistent medical de balneofiziokinetoterapie și recuperare este susținut de 27 de absolvenți. Absolvenții calificării de asistent medical de farmacie își pot desfășura activitatea în farmacii cu circuit deschis sau închis, în cadrul spitalelor, iar asistenții medicali de balneofiziokinetoterapie și recuperare pot activa în spitale sau clinici de recuperare”, a declarat coordonatorul comisiei de examinare.

Coordonatorul programelor de intervenție personalizată, prof. Gelu‑Nicolae Costache, a evidențiat rolul acestui examen în viața absolvenților: „Cu toții ne pregătim pentru profesia de asistent medical, indiferent de specializare. Specializarea de balneofiziokinetoterapie și recuperare formează asistenți medicali cu competențe specifice, necesare pentru intervenția în procesul de reabilitare a pacientului. Proba de astăzi, cea de‑a doua, este o probă scrisă care validează cunoștințele acumulate de‑a lungul anilor de studiu, fiind o evaluare a competențelor profesionale, a principiilor de etică și a îngrijirii pacientului. Rolul asistentului medical este esențial în sistemul de sănătate. Acesta contribuie la monitorizarea stării pacienților și la aplicarea tratamentelor prescrise de medic. Asistentul medical oferă sprijin atât din punct de vedere medical, cât și emoțional pacienților”.

În luna august, examenul de certificare va fi susținut și de absolvenții specializării Asistent medical generalist.

 

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