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Hramul Bisericii „Sfânta Mironosiță Maria Magdalena”, din Municipiul Onești

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Un articol de: Pr. Florin Robert Blănaru - 23 Iulie 2026

Miercuri, 22 iulie, ziua în care Biserica îi pomenește pe Sfântul Preot Mărturisitor Ilie Lăcătușu și pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, a reprezentat, pentru credincioșii din cartierul oneștean „Satul Catolic” și pentru credincioșii din zonă, un moment de aleasă bucurie duhovnicească, prin oficierea Dumnezeieștii Liturghii în ziua de hram a lăcașului de cult de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Ierarhul a fost întâmpinat în cursul dimineții în fața frumoasei biserici, replică a Mănăstirii Putna, de părintele Nicolae Zaharia, protoiereu al Protopopiatului Onești, părintele inspector eparhial Ioan Bârgăoanu, părintele inspector eparhial Constantin Răzvan Popovici, precum și de alți clerici și pelerini.

După oficierea Sfintei Liturghii, la care numeroși credincioși s-au împărtășit cu Trupul și cu Sângele Mântuitorului Hristos, în timpul căreia au fost înălțate rugăciuni și pentru ctitorii trecuți la cele veșnice, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul și-a manifestat bucuria de a fi în mijlocul comunității și de a o cinsti împreună pe Sfânta Mironosiță Maria Magdalena: „Am venit cu binecuvântarea Părintelui nostru Arhiepiscop Ioachim și la invitația părintelui paroh Valentin Chircu pentru a fi părtaș la bucuria prăznuirii hramului acestei parohii. Sfânta Maria Magdalena, dragii mei, vă este cunoscută și, cred, iubită, pentru că vă întâlniți cu ea mereu în rugăciuni, ori de câte ori treceți pragul acestei frumoase biserici ștefaniene, care nu cu mulți ani în urmă a primit și cununa desăvârșită a harului, pentru ca noi astăzi să ne putem bucura deplin de frumusețea ei”.

Preasfinția Sa a vorbit în continuare celor prezenți despre detaliile privitoare la viața Sfintei Maria Magdalena, pe care le surprind Sfânta Scriptură și sinaxarele.

Ierarhul a îndemnat credincioșii, în finalul cuvântului său, la o viață creștină autentică, în care căutarea lui Dumnezeu să fie un scop pentru fiecare, iar pentru împlinirea acestuia să ceară în rugăciuni ajutorul Sfintei Maria Magdalena: „Ori de câte ori treceți pragul acestei biserici și vă rugați Sfintei Maria Magdalena, vă îndemn, iubiți credincioși, această rugăciune să i-o adresați: «Ajută-ne să ne întâlnim și noi cu Iisus Cel înviat. Și nu doar să-I cuprindem picioarele Domnului, așa cum ai vrut tu în grădina mormântului, în dimineața Învierii, ci mai ales să-L primim pe Mântuitorul Hristos în adâncul sufletului nostru». Și m-am bucurat că mulți dintre dumneavoastră v-ați apropiat și ați primit Dumnezeiasca Împărtășanie, ceea ce înseamnă că L-ați cuprins pe Domnul cu totul, nu doar picioarele, ci cu toată Dumnezeirea Lui”.

Părintele protoiereu Nicolae Zaharia a mulțumit, la rândul său, Preasfințitului Părinte Teofil Trotușanul pentru bucuria prilejuită de întâlnirea în Sfânta Liturghie cu credincioșii oneșteni, bucurie întregită și de binecuvântarea revărsată asupra acestora de împlinirea unui an de zile de slujire arhierească a Preasfinției Sale în Eparhia Romanului și Bacăului.

Cuvântul de încheiere i-a revenit părintelui paroh Valentin Chircu, care a dat glas gândului de recunoștință îndreptat către Bunul Dumnezeu, către Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, către Preasfințitul Părinte Episcop-vicar Teofil Trotușanul, precum și către toți cei prezenți, clerici și credincioși, care au întregit bucuria acestei zile. În semn de recunoștință, acesta a oferit ierarhului o icoană cu Sfânta Mironosiță Maria Magdalena, o bederniță și un aranjament floral. 

 

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