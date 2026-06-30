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Hramul Bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Craiova

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Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 30 Iunie 2026

Biserica din Craiova, ocrotită de Sfinții Apostoli Petru și Pavel, și‑a sărbătorit luni, 29 iunie, hramul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, din care au făcut parte părintele consilier eparhial Gabriel Deaconu, părintele consilier eparhial Alexandru Zidaru şi părintele protoiereu Aurel Gușețelu. În cadrul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfinția Sa l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Petru Uscătescu, pe seama Parohiei Melinești, Protoieria Craiova Nord, şi întru diacon pe teologul Iulian Cosmin Calotă, pe seama Parohiei Amărăștii de Jos III, Protoieria Craiova Sud, judeţul Dolj.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a vorbit despre lucrarea misionară și activitatea de propovăduire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

„Sfântul Apostol Petru este pentru noi un model de smerenie și de mărturisire a credinței. El a primit moarte martirică prin răstignire pe cruce la Roma, însă a cerut să fie răstignit cu capul în jos, socotindu‑se nevrednic să moară în același fel ca Mântuitorul său. Chiar dacă, în ceasul pătimirii Domnului Hristos, s‑a lepădat de trei ori de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Sfântul Apostol Petru rămâne pentru noi un model al pocăinței adevărate. El nu a deznădăjduit, ci a plâns cu amar, și‑a recunoscut greșeala și s‑a întors cu toată inima la Dumnezeu. De aceea, Biserica îl cinstește nu pentru că nu ar fi greșit niciodată, ci pentru că a știut să se ridice prin pocăință sinceră. Sfântul Apostol Pavel, care la început se numea Saul, era un om foarte preocupat de respectarea Legii iudaice și un aprig prigonitor al creștinilor. Crezând că face voia lui Dumnezeu, îi urmărea și îi persecuta pe cei care mărturiseau credința în Hristos. Însă, pe drumul Damascului, Mântuitorul i S‑a arătat în chip minunat, iar Saul a înțeles puterea lui Dumnezeu și adevărul credinței creștine. Orbit de lumina dumnezeiască, a fost condus în cetate, unde a fost primit de Anania, botezat și primit în Biserică”, a spus ierarhul.

La final, părintele paroh Florin Popescu, secretar al Arhiepiscopiei Craiovei, a adresat un cuvânt de mulțumire ierarhului pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, exprimând recunoștința comunității parohiale pentru grija și dragostea părintească arătate cu prilejul hramului bisericii.

 

Citeşte mai multe despre:   hram  -   Irineu, Mitropolitul Olteniei
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