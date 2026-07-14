Hramul Capelei „Sfântul Arhanghel Gavriil” din Protopopiatul Tulcea

Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oficiat luni, 13 iulie 2026, Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, la Capela „Sfântul Arhanghel Gavriil” a Protopopiatului Tulcea cu prilejul sărbătorii Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil.

Cu acest prilej, ierarhul le‑a vorbit credincioșilor despre misiunea sfinților îngeri în istoria mântuirii. La sfârșitul Sfintei Liturghii a fost oficiată slujba de pomenire pentru cei adormiți, mai ales că sediul protopopiatului și capela sunt situate la intrarea în Cimitirul Eternitatea‑Nou.

Capela a fost ridicată în perioada 2012‑2015 și binecuvântată la 13 iulie 2015 de către PS Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, de atunci an de an fiind serbată slujba de hram cu prezența arhierească. La Vecernia din ajunul sărbătorii, dar și la Sfânta Liturghie de luni au participat mai mulți preoți din Tulcea. Răspunsurile au fost date de Corala „Laudamus” a Catedralei Episcopale ,,Sfântul Nicolae” din Tulcea.