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Hramul catedralei din oraşul Mioveni

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Data: 01 Iulie 2026

Orașul Mioveni din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a fost luni, 29 iunie, în sărbătoare. Noua catedrală construită în centrul urbei, închinată Sfinților Apostoli Petru şi Pavel, şi‑a sărbătorit hramul, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Momentul a fost deosebit de important pentru întreaga comunitate şi datorită faptului că, în aceste zile, Primăria Orașului Mioveni, Consiliul local și Centrul Cultural Mioveni au organizat foarte multe evenimente dedicate sărbătoririi a 541 de ani de la prima atestare documentară a orașului Mioveni. Piatra de temelie a acestei impunătoare catedrale a fost aşezată la 29 iunie 1993 de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.

 

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