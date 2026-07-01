Începutul lunii iulie a acestui an, 2026, marchează pentru Serviciul de Colportaj Bisericesc (SCB) al Arhiepiscopiei Bucureștilor împlinirea a 18 ani de funcționare și de slujire în sprijinul misiunii Bisericii Ortodoxe. Cei 18 ani de activitate neîntreruptă reprezintă maturizarea unui serviciu productiv care, prin întreaga sa activitate, și-a asumat misiunea de a sprijini lucrarea pastorală, liturgică, culturală și filantropică a Bisericii.
Hramul catedralei din oraşul Mioveni
Orașul Mioveni din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului a fost luni, 29 iunie, în sărbătoare. Noua catedrală construită în centrul urbei, închinată Sfinților Apostoli Petru şi Pavel, şi‑a sărbătorit hramul, se arată pe arhiepiscopiaargesuluisimuscelului.ro. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Momentul a fost deosebit de important pentru întreaga comunitate şi datorită faptului că, în aceste zile, Primăria Orașului Mioveni, Consiliul local și Centrul Cultural Mioveni au organizat foarte multe evenimente dedicate sărbătoririi a 541 de ani de la prima atestare documentară a orașului Mioveni. Piatra de temelie a acestei impunătoare catedrale a fost aşezată la 29 iunie 1993 de către Înaltpreasfințitul Părinte Calinic.