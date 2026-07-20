Hramul de vară al bisericii din ostrov a Mănăstirii Cernica

Mănăstirea Cernica din județul Ilfov și‑a cinstit astăzi, 20 iulie, pe unul dintre ocrotitorii spirituali, Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul. Cu acest prilej, numeroși credincioși ilfoveni, bucureșteni și pelerini au participat la Sfânta Liturghie săvârșită în biserica din ostrovul Cernicăi, cu hramurile „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”, de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, împreună cu un sobor de slujitori.

La momentul rânduit, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură, în care i‑a îndemnat pe credincioși să urmeze pilda Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, rămânând statornici în dreapta credință și în mărturisirea lui Hristos: „Ce ne‑ar spune Sfântul Proroc Ilie dacă ar veni astăzi în mijlocul nostru? Fără îndoială, ne‑ar chema, ca odinioară pe poporul Israel, să alegem între Dumnezeul Cel Viu și idolii vremurilor noastre. Și astăzi există idoli care încearcă să ia locul lui Dumnezeu în inima omului: cultul puterii, al banului, al plăcerii, al individualismului, dar și prin ideologii susținute de un activism agresiv, care neagă pe Dumnezeu, relativizează adevărul, familia și valorile creștine moștenite de la înaintași. Într‑o lume în care credința este adesea marginalizată, iar Biserica este uneori prezentată ca o instituție învechită și făcută răspunzătoare pentru neajunsurile societății, Sfântul Ilie ne‑ar îndemna să rămânem statornici în dreapta credință, fără urăși fără teamă, dar cu discernământ, curaj și dragoste pentru adevăr. Ne‑ar spune și nouă cuvintele pe care le‑a rostit odinioară înaintea poporului lui Israel: «Până când veți șchiopăta de amândouă picioarele?» (3 Regi 18, 21). Cu alte cuvinte, până când vom căuta să neglijăm credința în Dumnezeu și să ne închinăm idolilor acestei lumi? Până când vom oscila între Evanghelie și duhul vremii? Să nu ne lăsăm înșelați de ceea ce promite o libertate fără Dumnezeu, pentru că adevărata libertate se dobândește în comuniune cu Hristos. Să ne rugăm Sfântului Proroc Ilie să ne dăruiască râvnă pentru adevăr, statornicie în credință și puterea de a mărturisi Evanghelia cu înțelepciune și dragoste”.

De asemenea, în cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a transmis binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a evidențiat însemnătatea duhovnicească a Mănăstirii Cernica. Ierarhul a subliniat că hramul închinat Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul exprimă continuitatea tradiției isihaste a așezământului și vocația sa de a rămâne un loc al rugăciunii și al primirii pelerinilor.

„Astăzi, la sărbătoarea Sfântului și slăvitului Proroc Ilie Tesviteanul, cinstit în mod deosebit aici, ca nou ocrotitor al acestei biserici a Mănăstirii Cernica, am fost rânduiți să venim în mijlocul acestei comunități monahale luminate de credință și evlavie, să transmitem binecuvântarea și prețuirea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, să ne rugăm împreună și să încurajăm lucrarea misionară a părintelui stareț Vasile, a părinților, fraților și ostenitorilor acestei sfinte mănăstiri, care, împreună cu dumneavoastră, se străduiesc cu multă osteneală să păstreze frumusețea de odinioară a acestui sfânt așezământ. Istoria Mănăstirii Cernica își are începuturile într‑o vreme în care codrii Vlăsiei ofereau adăpost celor ce căutau liniștea și desăvârșirea duhovnicească. Tradiția vorbește despre sihaștri care se nevoiau în această parte a «Grădiștii Floreștilor», punând temelia unei vetre de rugăciune înainte ca aici să se organizeze o obște monahală. Actul de naștere al mănăstirii este legat de marele vornic Cernica Știrbei, sfetnic al domnitorului Radu Șerban și fost dregător în vremea lui Mihai Viteazul. După cumpărarea moșiei din jurul lacului, acesta a ridicat aici un lăcaș de închinare, iar în anul 1608, printr‑un hrisov domnesc a fost atestată zidirea și înzestrarea mănăstirii, care avea să poarte peste veacuri numele ctitorului său și să fie închinată Sfântului Ierarh Nicolae. Înzestrată cu sate, mori, lacuri și păduri, Cernica a devenit un important centru de viață duhovnicească și de cultură într‑o epocă marcată de desele incursiuni otomane și de instabilitate politică. Trecerea timpului și vitregiile istoriei și‑au pus însă amprenta asupra așezământului. În secolul al XVIII‑lea, războaiele ruso‑turce, epidemiile și lipsa unei administrări statornice au adus mănăstirea într‑o stare de profundă degradare. Biserica și chiliile se ruinau, obștea se risipise, iar ostrovul ajunsese aproape pustiu. Totul părea condamnat uitării. Renașterea a început în anul 1781, când Mitropolitul Grigorie al II‑lea al Țării Românești l‑a trimis la Cernica pe Cuviosul Gheorghe, ucenic al Sfântului Paisie Velicicovschi și purtător al tradiției isihaste athonite. Când a pășit în ostrov, Sfântul Gheorghe a găsit doar pustietate. Însă, după o noapte de rugăciune fierbinte în fața vechii icoane a Sfântului Nicolae, singura care rămăsese intactă printre ruine, a primit încredințarea că Dumnezeu dorește refacerea acelui loc, și astfel a primit numirea ca stareț. Împreună cu primii săi ucenici, Sfântul Gheorghe a început atât refacerea materială a mănăstirii, cât mai ales renașterea ei duhovnicească. A reașezat viața de obște după rânduiala paisiană, întemeiată pe rugăciunea inimii, ascultare, spovedanie deasă, participarea la sfintele slujbe și lectura scrierilor Sfinților Părinți. În scurtă vreme, Cernica a devenit unul dintre cele mai importante centre ale renașterii isihaste din Țara Românească. (…) Sub coordonarea directă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, între anii 2016‑2018 șantierul a fost reluat. S‑au reconstruit de la zero pridvorul și toate turlele căzute în 1940, redându‑se bisericii profilul istoric de odinioară. Pictura veche a fost curățată de specialiști, iar zonele distruse au fost integral repictate. Întregul efort a culminat cu resfințirea istorică din 2018, când biserica a primit și al doilea hram, al Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul”, a explicat ierarhul.

La finalul Sfintei Liturghii, părintele arhimandrit Vasile Pârjol, starețul Mănăstirii Cernica, a adresat un cuvânt de mulțumire Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul pentru slujirea arhierească și cuvântul de învățătură. Totodată, marcând împlinirea a trei ani de la hirotonia întru arhiereu a Preasfințitului Părinte Paisie Sinaitul, părintele stareț i‑a oferit în dar ierarhului o icoană a Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și un aranjament floral.