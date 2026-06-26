Hramul Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Alba Iulia

La prăznuirea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a liturghisit la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din vechea Cetate a Bălgradului. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea protosinghelului Ioan Cojan. La momentul rânduit din cadrul slujbei, monahul Macarie a fost hirotonit ierodiacon pe seama Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nectarie” de la Ponor.

În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a spus: „Lucrarea noastră de îndumnezeire nu trebuie amânată. Ca să fim sfinți, să nu așteptăm să ajungem bătrâni. Ce eroare am comite! Să începem truda încă de pe acum, cu seriozitate și cu elan, în îndatoririle noastre actuale, în viața noastră de toate zilele. Să nu așteptăm să îmbătrânim pentru a deveni sfinți, că nu știm, nu putem fi siguri dacă aceasta se va întâmpla. Din Sfintele Scripturi ne vin aceste minunate cuvinte: «Astăzi este vremea potrivită; astăzi este ziua mântuirii»”.