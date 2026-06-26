Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hramul Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Alba Iulia

Hramul Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Alba Iulia

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Un articol de: Diac. Ștefan Bretoiu - 26 Iunie 2026

La prăznuirea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a liturghisit la Mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din vechea Cetate a Bălgradului. Obștea monahală de aici se află sub oblăduirea protosinghelului Ioan Cojan. La momentul rânduit din cadrul slujbei, monahul Macarie a fost hirotonit ierodiacon pe seama Mănăstirii „Sfântul Ierarh Nectarie” de la Ponor.

În cuvântul rostit cu acest prilej, ierarhul a spus: „Lucrarea noastră de îndumnezeire nu trebuie amânată. Ca să fim sfinți, să nu așteptăm să ajungem bătrâni. Ce eroare am comite! Să începem truda încă de pe acum, cu seriozitate și cu elan, în îndatoririle noastre actuale, în viața noastră de toate zilele. Să nu așteptăm să îmbătrânim pentru a deveni sfinți, că nu știm, nu putem fi siguri dacă aceasta se va întâmpla. Din Sfintele Scripturi ne vin aceste minunate cuvinte: «Astăzi este vremea potrivită; astăzi este ziua mântuirii»”.

 

Citeşte mai multe despre:   hram  -   Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia  -   Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri