Hramul Mănăstirii „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Valea Mare, judeţul Covasna

În ziua de prăznuire a Nașterii Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, miercuri, 24 iunie, obștea mănăstirii din Valea Mare, județul Covasna, și numeroșii credincioși veniți din împrejurimi au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească cu prilejul hramului așezământului monahal.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de ierarhi, avându‑l în frunte pe Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, împreună cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei.

La această sărbătoare au participat numeroși preoți și diaconi din cadrul Episcopiei Covasnei și Harghitei, clerici din protopopiatele Buzăul Transilvan și Sfântu Gheorghe, precum și slujitori din alte eparhii ale țării.

În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, Preasfințitul Părinte Nectarie a vorbit despre însemnătatea praznicului Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, subliniind că această sărbătoare descoperă lucrarea lui Dumnezeu în viața omului și puterea rugăciunii stăruitoare.

În încheierea slujbei, Preasfințitul Părinte Andrei a mulțumit ierarhilor, clericilor, monahilor și monahiilor, autorităților locale și centrale, precum și tuturor credincioșilor și binefăcătorilor care au contribuit la buna desfășurare a hramului.