Începutul taberelor organizate de Arhiepiscopia Târgoviștei

Data: 22 Iulie 2026

În Arhiepiscopia Târgoviștei a început un nou program de tabere dedicat formării tinerilor, desfășurat la Mănăstirea Peștera Ialomiței, judeţul Dâmboviţa, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei și Mitropolit onorific.

Concepute ca un cadru de creștere spirituală și culturală, taberele se derulează în mai multe etape, reunind elevi care s‑au remarcat prin rezultate deosebite la competițiile școlare și catehetice.

Prima etapă s‑a desfășurat în perioada 20‑22 iulie și a adus împreună 17 elevi care au obținut primele locuri la etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie și la Olimpiada Interdisciplinară de Limba și Literatura Română și Religie „Cultură și spiritualitate românească”, din clasele V‑XII. Activitățile acestei tabere au fost coordonate de pr. prof. Ciprian Popescu, paroh al Parohiei Pietroșița III.

La cea de‑a doua etapă, desfășurată între 22 și 24 iulie, participă 25 de tineri din grupa de cateheză a Parohiei Gheboieni, câștigătoare a locului I la etapa eparhială a Concursului Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, iar coordonator este pr. paroh Solomon Florian.

Pe parcursul taberelor, tinerii participă la un program variat, care îmbină formarea duhovnicească cu activități culturale și recreative. Sunt prevăzute vizite la Peștera Ialomiței, drumeții în zona montană a Bucegilor, momente catehetice, jocuri și concursuri de cultură generală, seri duhovnicești, foc de tabără, ateliere de creație, activități și exerciții de lucru în echipă, noțiuni de legislație rutieră etc.

Toate acestea sunt menite să întărească legătura dintre credință, cultură și responsabilitatea față de comunitate.

În semn de apreciere pentru efortul și implicarea lor, participanții vor primi daruri oferite de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon - icoane, obiecte bisericești și volume tipărite de Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, dedicate formării și catehizării tinerilor, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviştei.