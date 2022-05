Infirmerie nouă în cadrul Centrului eparhial din Buzău

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a binecuvântat joi, 5 mai, lucrările de amenajare a noii infirmerii situate în incinta Centrului eparhial din Buzău. La slujbă au participat părinții consilieri și inspectori eparhiali, părinții protoierei, precum și cadre medicale care vor oferi consultații în acest spațiu dotat corespunzător.

„După Revoluție, a fost posibilă reluarea tradiției ca, în mediul bisericesc, să se amenajeze și așezăminte medicale. Vă sunt cunoscute câteva în țară, bunăoară, Spitalul «Providența» din Iași, care se află sub patronajul spiritual al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Noi, astăzi, am binecuvântat un început și ne rugăm lui Dumnezeu să aibă continuare. La parterul acestei clădiri, am amenajat, deocamdată, o infirmerie, care presupune două cabinete medicale, dotate cu cele necesare, însă lucrările vor continua și vara aceasta, astfel încât, din toamnă, să poată beneficia de servicii medicale corespunzătoare atât angajații Centrului eparhial, cât și alte persoane fără posibilități materiale. De aceea, ne dorim o cooperare frumoasă și fructuoasă cu medici de diferite specialități”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian în cuvântul rostit cu această ocazie.

Noua infirmerie a Centrului eparhial din Buzău a fost dotată, până în prezent, cu aparatura necesară asigurării asistenței medicale primare, cu sprijinul voluntar al unor cadre medicale din județ.