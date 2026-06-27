Lansarea cărții „Pelerini la Muntele Athos”, la Muzeul Mitropoliei Clujului

Data: 27 Iunie 2026

În cadrul „Serilor culturale” de la Muzeul Mitropoliei Clujului, aflat la demisolul Catedralei Mitropolitane din Cluj‑Napoca, joi, 25 iunie, a fost lansat volumul „Pelerini la Muntele Athos”. Lucrarea, avându‑l ca autor pe prof. univ. dr. Ilie Rad, reputat scriitor și cadru universitar clujean, a apărut anul acesta la Editura Casa Cărții de Știință din Cluj‑Napoca și propune o apropiere de Sfântul Munte Athos nu doar ca loc de pelerinaj, ci și ca spațiu al memoriei, al credinței și al culturii ortodoxe.

În deschiderea evenimentului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a rostit un cuvânt de binecuvântare și a vorbit despre rolul și importanța duhovnicească a Sfântului Munte Athos, loc pe care l‑a vizitat de mai multe ori și unde a întâlnit oameni cu viață sfântă. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a apreciat lucrarea și l‑a felicitat pe autor pentru strădanie și pentru preocupările duhovnicești pe care le are.

În continuare, au luat cuvântul și au prezentat noua apariție editorială pr. prof. univ. dr. emerit Stelian Tofană, cadru universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, și diaconul dr. Mircea‑Gheorghe Abrudan, istoric și cercetător științific la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române - Filiala Cluj‑Napoca.

De asemenea, în calitate de autor, o alocuțiune a rostit prof. univ. dr. Ilie Rad, reputat scriitor și cadru universitar la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca, Departamentul de Jurnalism și Media Digitală. Acesta a sintetizat motivele și importanța demersului său editorial:

„Cartea de față este rezultatul unui pelerinaj la Sfântul Munte Athos, efectuat în perioada 1‑6 septembrie 2025. Între zecile de cărți care s‑au scris despre Grădina Maicii Domnului în România, volumul acesta va avea un loc aparte, deosebit, prin conținut și forma de realizare. Astfel, în prima secțiune, Pagini de jurnal athonit, sunt incluse impresiile, trăirile, opiniile și interogațiile autorului, notate zilnic, «la cald», ocazionate de vizitarea unor așezăminte monahale”.

Autorul a mai adăugat că „partea a doua conține 14 studii, articole, portrete de monahi athoniți, cronici la cărți despre Athos și un amplu interviu. Multe studii constituie o premieră în cultura română, fie prin tratarea unor subiecte inedite - destinul arhimandritului Chiriac Dimitriu, paternitatea unor texte eminesciene, stră‑românul Dionisie Exiguul, creatorul «cronologiei erei creștine» etc. -, fie prin unghiul nou de abordare - romanul «Muntele catârilor» al lui Ion Brad, daniile domnitorilor români către Sfântul Munte, secularizarea averilor mănăstirești din timpul lui Cuza etc. -, toate fiind elaborate cu rigoare și obiectivitate științifică”.

Dintre toate cărțile despre Muntele Athos, aceasta are cel mai mare număr de ilustrații, alb‑negru și color, poziționate la sfârșitul fiecărui capitol, respectiv la anexe. Din cele aproximativ 380 de fotografii, majoritatea sunt color, multe fiind publicate în premieră, mai spune prof. Ilie Rad.

Evenimentul, moderat și prezentat de teologul și istoricul dr. Paul‑Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, s‑a desfășurat în prezența a numeroși clerici, oameni de cultură, membri ai Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Cluj‑Napoca, membri ai familiei și apropiați ai autorului, precum și a altor invitați.