Liturghie arhierească la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava”

În Duminica 34-a după Rusalii Prea­sfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Epis­cop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădău­ților, a slujit Sfânta Liturghie la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

În cuvântul de învățătură ierarhul a tâlcuit Pilda Întoarcerii Fiului risipitor.

Ierarhul a atras atenția asupra felului în care este bine să fie manifestată adevărata pocăință. „Pocăința adevărată este o pocăin­ță care mă luminează, mă îm­plinește și mă face și pe mine să mă simt iertat și bucuros. Atunci când mă întorc cu toată ființa mea, las în urmă tot ce am greșit și rămâne locul gol și Dumnezeu îl umple. Și cu ce umple Dumnezeu nu poate decât bucurie să aducă.”

În încheiere, Preasfinția Sa a făcut un îndemn la re­cu­noștință, la smerenie și la pocăință cu bucurie: „Ca să pot să-mi păstrez starea de iertare, trebuie ca și în lunea întoarcerii fiului risipitor și toată viața de după să în­so­țesc pocăința cu smerenie per­manentă. (...) Semnul că am fost iertați și că am sim­țit și am lucrat iertarea și re­primirea de către Dumnezeu Tatăl cel ceresc este o per­manentă recunoștință, o permanentă mulțu­mire. Mul­țumirea că, Doamne, nu ne-ai lăsat să stăm cu porcii, mulțumirea că ne-ai aștep­tat și că ne-ai primit. Mul­țu­mirea că ne-ai iertat. Mul­țu­mirea că nu Ți-ai mai adus aminte de păcatele noastre. Mulțumirea că ne faci fii, mul­țumirea că nu ne faci slugi”.