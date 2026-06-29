Mitropolitul Banatului în mijlocul credincioșilor Parohiei Fratelia din Timișoara

În Duminica a 4‑a după Rusalii, 28 iunie, Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor Parohiei Fratelia din Timișoara și a participat la Sfânta Liturghie, împărtășind bucuria rugăciunii și a comuniunii euharistice cu cei prezenți. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul a tâlcuit pericopa evanghelică a vindecării slugii sutașului (Matei 8, 5‑13). Ierarhul a subliniat că iubirea milostivă a lui Dumnezeu se revarsă asupra întregii omeniri, iar chemarea la mântuire este adresată tuturor celor care trăiesc pe acest pământ: „Prin minunea aceasta, în mod cu totul vădit și deschis, Hristos Domnul deschide ușa lumii păgâne. În Vechiul Testament, Dumnezeu Și‑a ales poporul Israel, din care avea să Se întrupeze Mântuitorul. De acum însă, Hristos vine în lume și spune: «Nu numai pentru voi am venit, ci pentru toată lumea, de la răsărit și până la apus». Astăzi, pe pământ trăiesc opt miliarde de oameni, iar dintre aceștia, puțin peste două miliarde sunt creștini. De aceea, Mântuitorul nostru Iisus Hristos mai are încă șase miliarde de suflete cărora dorește să li Se descopere”.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Ioan a săvârșit slujba de sfințire a unei troițe din lemn sculptat, ridicată în apropierea Sfântului Altar, rod al evlaviei credincioșilor parohiei și al rugăciunii închinate sfinților ocrotitori.