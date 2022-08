Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la hramul Mănăstirii Bistrița

Ctitoria domnitorului Alexandru cel Bun, Mănăstirea Bistrița, județul Neamț, a îmbrăcat luni, 15 august, haine de sărbătoare cu ocazia hramului. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Slujba a fost săvârșită la Altarul de vară al mănăstirii. După citirea Evangheliei, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură în care a subliniat adâncimea duhovnicească a sărbătorii, precum și rolul esențial pe care îl are Maica Domnului în taina mântuirii omului.

„Prin Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, noi, oamenii, am redobândit ceea ce am pierdut prin Adam și Eva. Prin aceia am pierdut Raiul, am pierdut curăția, am pierdut calea cea dreaptă. Prin Domnul Hristos și prin Preasfânta Născătoare de Dumnezeu am redobândit Raiul, am redobândit curăția, am redobândit drumul care duce către Dumnezeu. De aceea se cuvine cât mai adânc și cât mai des să rostim rugăciunea: «Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește‑ne pe noi», iar într‑o zi ca aceasta să cântăm în rugăciune imnul Bisericii dedicat ei: «Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu‑te‑ai la viață, fiind viața vieții, și cu rugăciunile tale mântuiești din moarte sufletele noastre»”, a arătat, între altele, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan.

La finalul Sfintei Liturghii, ieromonahii Maxim și Vasile Stelian au fost hirotesiți în treapta de protosinghel.