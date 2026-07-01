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Moment aniversar la Muzeul „Prima Şcoală Românească” din Şcheii Braşovului

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Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 01 Iulie 2026

În ziua împlinirii a 65 de ani de la deschiderea Muzeului Bisericii „Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului, luni, 29 iunie, un sobor de preoţi a săvârşit slujba de sfeștanie în vechea sală de clasă a Primei Școli Românești, marcând momentul aniversar, informează Mitropolia Ardealului.

În sobor s-au aflat pr. dr. Valentin Moșoiu, preot slujitor al Bisericii „Sfântul Nicolae” din Şcheii Braşovului, pr. Filip Vasile Prodea, fost paroh al bisericii, pr. dr. Sebastian Pârvu, directorul muzeului, și pr. dr. Vasile Olteanu, fost director al instituţiei în perioada 1977-2020. Au fost prezenţi muzeograful și curatorul Ioan Cornea, istoricul Alexandru Daneș și Eugen Moga, reprezentant al comunității din Șcheii Brașovului.

Manifestările dedicate împlinirii a 65 de ani de la deschiderea muzeului braşovean au început în 24 aprilie, cu vernisajul expoziției „De la Școală la Muzeu - 65 de ani de continuitate în Șchei”.

Expoziția aniversară, dedicată istoriei muzeului și personalităților care i-au modelat destinul, poate fi vizitată până la sfârșitul verii, în sălile de la etajul clădirii istorice a Primei Școli Românești, transmit organizatorii. 

 

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