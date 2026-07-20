Moment aniversar pentru ATOR Banatul de Munte

Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte (ATOR) a marcat la Reșița, judeţul Caraş-Severin, sâmbătă, 18 iulie, 10 ani de la înființare. Evenimentul a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului” - Reșița Montană, de către un sobor de preoți, condus de părintele Mihai Pavel, inspector patriarhal în cadrul Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale. La eveniment au participat Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, membri vechi şi noi ai ATOR Banatul de Munte, coordonatori, îndrumători, parteneri şi colaboratori ai asociației.

După Sfânta Liturghie, părintele inspector Mihai Pavel și toți cei ce au susținut de-a lungul timpului activitatea ATOR au primit diplome de recunoștință și plachete aniversare. Pentru toată activitatea și implicarea în cei 10 ani de la înființarea ATOR BM, președintele acestei asociații de tineret, Anita Radics, a primit Ordinul eparhial „Crucea Episcop Elie Miron Cristea” clasa a 2-a pentru mireni.

Cu acest prilej, Părintele Episcop Lucian a transmis un mesaj la împlinirea celor 10 ani de activitate a tinerilor din Episcopia Caransebeșului.

„Vă mulțumim că v-ați rugat și ați lucrat împreună 10 ani și această asociație a luminat în Banatul de Munte și în toată Patriarhia Română. Modele de bune practici se iau pentru toată Patriarhia Română de la această asociație a tinerilor ortodocși români din Banatul de Munte. Nu de puține ori părintele Mihai Ciucur, domnișoara Anita și alți tineri au prezentat la Caraiman și la alte întâlniri la București aceste modele de bune practici, cum îi adunăm pe tineri, cum îi motivăm și îi apropiem de Biserică, cum îi îndemnăm să se roage, să-și mărturisească păcatele și să se împărtășească cu Sfintele Taine. Eu cred că ați făcut tot ceea ce ați putut, v-ați pus sufletul pentru Biserica lui Hristos și pentru creșterea și formarea tinerilor ortodocși din această Eparhie. Vă mulțumim pentru toată activitatea, pentru toată munca și osteneala, pentru că nu este ușor ca în ziua de astăzi să lucrezi cu tinerii. Nu este ușor, dar credem în acest parteneriat viabil și durabil, pe termen nelimitat și anume parteneriatul dintre Biserică și Școală”, a spus ierarhul.

De asemenea, și reprezentantul Patriarhiei Române şi coordonatorul Departamentului de Tineret al Episcopiei Caransebeșului, Mihai Ciucur, au rostit câteva cuvinte cu prilejul acestui moment aniversar.

În continuare, a fost oferită o masă tuturor celor prezenți, după care au fost susținute alocuțiuni din partea unor invitați și parteneri nominalizați, precum și a unor tineri implicați în activitatea asociației de-a lungul timpului. De asemenea, au fost acordate distincții partenerilor, colaboratorilor şi tinerilor implicați. La final, a fost vizionat un material video care a prezentat parcursul ATOR Banatul de Munte în cei 10 ani de activitate.

Asociația Tinerilor Ortodocși a luat ființă la data de 18 iulie 2016, la Centrul de Tineret Moniom, ca grup informal de tineri, iar începând cu anul 2021 funcționează ca asociație nonprofit cu statut propriu. Dintre marile proiecte derulate de către ATOR Banatul de Munte de-a lungul celor 10 ani se numără campaniile umanitare „Mâinile Bucuriei” și „Ghetuțele lui Moș Nicolae”, zecile de tabere din cadrul programului Tabăra din Inima Satului, evenimentele naționale de tip ITO sau mentoratele oferite asociațiilor de tineret din țară, dar și de peste hotare.