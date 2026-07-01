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Moment aniversar pentru Episcopul Sloboziei și Călărașilor

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Data: 01 Iulie 2026

În Episcopia Sloboziei și Călărașilor, praznicul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, 29 iunie, a fost prilej de mare bucurie pentru clerul și credincioșii care au sărbătorit și împlinirea a 17 ani de când Preasfințitul Părinte Vincențiu a fost întronizat ca Episcop al Eparhiei din Bărăgan. A fost un moment de bucurie duhovnicească pentru toți reprezentanții autorităților centrale și locale și pentru mulțime de credincioși din Episcopia Sloboziei și Călărașilor, conform sfesc.ro.

Evenimentul a fost marcat de săvârșirea Sfintei Liturghii la Catedrala Episcopală din Slobozia, judeţul Ialomiţa, de către Preasfințitul Părinte Vincențiu, înconjurat de un ales sobor de slujitori. Dialogul liturgic a fost întreținut de Corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Slobozia, dirijat de părintele Iulian Turtoi, inspector și profesor. După Sfânta Liturghie, s‑a săvârșit slujba de Te Deum, iar preoții și credincioșii au avut ocazia de a‑l felicita pe ierarhul lor.  La momentul predicii, Preasfinția Sa a vorbit despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel, despre lucrarea misionară săvârșită, model pentru noi cei de astăzi de mărturisire a credinței creștine. Preasfinția Sa a mulțumit preoților și credincioșilor pentru dragostea cu care l‑au înconjurat la acest moment aniversar, exprimându‑și nădejdea că lucrarea de mântuire pe care slujitorii sfintelor altare din cele două județe ale episcopiei noastre o săvârșesc va spori în anii care vor urma.

 

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