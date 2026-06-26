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Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, prăznuită la Mănăstirea Izbuc

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Un articol de: Pr. Andi Constantin Bacter - 26 Iunie 2026

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, a participat, în 24 iunie, la Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în catholiconul Mănăstirii Izbuc, biserica mare a așezământului monahal. În cuvântul de învățătură adresat obștii monahale și credincioșilor prezenți, Episcopul Oradiei a evidențiat locul unic pe care Sfântul Ioan Botezătorul îl ocupă în istoria mântuirii, arătând că acesta este darul prin care Dumnezeu pregătește primirea Darului celui mare oferit lumii, pe Însuși Fiul Său.

„Sărbătoarea nașterii Sfântului Ioan Botezătorul anunță Marea Sărbătoare a Nașterii lui Mesia. Nașterea Înaintemergătorului, cu șase luni înainte de Nașterea Domnului, ne pregătește pentru Întâlnirea cea Mare de la Crăciun, pentru Nașterea după Trup a Fiului lui Dumnezeu Înomenit. Sărbătoarea de astăzi este «micul Crăciun» al verii (...) Dumnezeu ne pune înaintea tuturor și astăzi să înțelegem că fiecare dintre noi are o misiune de împlinit. Nu să conducem popoare, nu să ne înmulțim ambițiile și poftele, să stăpânim peste lume sau să ne comportăm ca niște tirani în propria familie, în propria casă sau la locul de muncă! Ci, prin sfânta rugăciune, să ne descoperim cu toții vocația, chemarea pe care am primit‑o de la Dumnezeu, ca să fim ceea ce ne învață Mântuitorul să fim”, a spus ierarhul.

 

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