O nouă Adunare eparhială a Episcopiei Hușilor

Data: 09 Iunie 2026

Sâmbătă, 6 iunie 2026, a avut loc, la Huși, şedinţa de constituire a noii Adunări eparhiale a Episcopiei Hușilor, mandatul 2026‑2030, organism deliberativ ce are drept competenţă discutarea şi rezolvarea problemelor administrative, culturale, social‑filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhiei.

Întâlnirea s‑a desfăşurat sub preşedinţia Preasfințitului Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în sala de ședințe a Protopopiatului Huși.

În deschidere, ierarhul Hușilor a prezentat atribuțiile Adunării eparhiale și a Consiliului eparhial, așa cum sunt prevăzute în Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române.

De asemenea, Preasfinția Sa a vorbit despre coordonatele spirituale după care ar trebui să ne ghidăm în relațiile pe care le construim în societate.

În cadrul ședinței de constituire s‑au confirmat membrii aleşi (zece clerici şi douăzeci de mireni) ai Adunării eparhiale. Au fost aleşi membrii Consiliului eparhial (trei clerici şi şase mireni) şi au fost desemnați cei trei membri (un cleric şi doi mireni) care vor reprezenta Episcopia Hușilor în Adunarea Naţională Bisericească.

Un alt punct de pe ordinea de zi a fost alegerea membrilor Consistoriului eparhial (trei membri titulari şi doi supleanţi) şi desemnarea, din partea Eparhiei Hușilor, a reprezentantului care va face parte din Consistoriul mitropolitan al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

După ședință, membrii Adunării eparhiale au vizitat Complexul de servicii medicale al Asociației „Filantropia Ortodoxă” Huși și Centrul de preparare și livrare a mesei calde ,,Arhimandrit Mina Dobzeu”, din curtea Catedralei Episcopale, și au participat la slujba Parastasului oficiat la 8 ani de la trecerea în veșnicie a arhimandritului Mina Dobzeu, duhovnicul Hușilor.