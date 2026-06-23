Parohia „Buna Vestire” din Popești, Farcașa, are un nou paraclis

Data: 23 Iunie 2026

În Duminica a treia după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a binecuvântat paraclisul Parohiei „Buna Vestire” din Popești, Protopopiatul Ceahlău, jud. Neamţ. După oficierea slujbei de sfințire, conform tradiției, cei prezenți au primit binecuvântarea de a intra și de a se închina în Sfântul Altar.

Numeroși credincioși din comuna Farcașa s-au adunat duminică dimineață la Parohia „Buna Vestire” din Popești pentru a participa la sfințirea paraclisului cu hramurile „Sfântul Ierarh Nectarie” și „Sfântul Efrem cel Nou”. Slujba de târnosire a sfântului lăcaș a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. După stropirea zidurilor cu apă sfințită și ungerea lor cu Sfântul și Marele Mir, ierarhul a pecetluit Sfânta Masă și a binecuvântat pictura paraclisului. Cu acest prilej, a fost binecuvântată și noua casă socială a parohiei, destinată activităților pastorale și filantropice ale comunității.

După târnosirea bisericii, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la un Altar amenajat în curtea sfântului lăcaș.

Pentru munca depusă la ridicarea sfântului lăcaș, părintele paroh Vasile Arsene a primit distincția „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”. Totodată, cei care au contribuit la construirea paraclisului au fost răsplătiți de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei cu ordine și distincții de vrednicie.

La finalul slujbei, părintele paroh a adresat mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan pentru prezența și binecuvântarea oferite, precum și tuturor celor care au contribuit la realizarea acestor lucrări: „Este o zi de mare bucurie și binecuvântare duhovnicească pentru această parohie, aducând mulțumire lui Dumnezeu pentru finalizarea și sfințirea paraclisului cu hramurile «Sfântul Ierarh Nectarie» și «Sfântul Efrem cel Nou», precum și a casei sociale.

Acest paraclis și această casă sunt oglinda dragostei voastre, a tuturor enoriașilor și donatorilor care au contribuit la ridicarea lor. Vă îndemn ca, așa cum această casă a fost sfințită astăzi, să vă sfințiți și voi casele prin rugăciune, post și fapte bune.

Biserica nou sfințită este, în același timp, darul oamenilor adus lui Dumnezeu, dar și darul lui Dumnezeu pentru oameni. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest dar și ne rugăm ca acest paraclis să fie un izvor de har, iar casa socială, un loc de odihnă și de slujire binecuvântată”.