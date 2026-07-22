Pelerinaj dedicat familiilor din Parohia „Adormirea Maicii Domnului”‑Giulești

Parohia „Adormirea Maicii Domnului”‑Giulești din Bucureşti a organizat sâmbătă, 18 iulie, prin intermediul Agenției BASILICA Travel, un pelerinaj dedicat copiilor implicați în activitățile parohiei, alături de părinții acestora. Evenimentul a reprezentat o formă de răsplătire a implicării și a participării constante a copiilor la viața liturgică și catehetică a comunității.

Primul popas duhovnicesc a fost la Mănăstirea Samurcășești, unde participanții s‑au închinat la icoana Sfintei Cuvioase Muceniţe Evloghia de la Samurcășești, primind binecuvântare și întărire sufletească. Vizita a oferit copiilor prilejul de a afla mai multe despre viața sfintei, despre istoria lăcașului de cult, dar și despre importanța cinstirii sfinților în tradiția Bisericii Ortodoxe.

Pelerinajul a continuat la Biserica Drăgănescu, unde copiii și părinții au admirat pictura deosebită realizată de Sfântul Părinte Arsenie Boca. Explicațiile oferite pe parcursul vizitei i‑au ajutat pe cei prezenți să descopere frumusețea și profunzimea mesajului teologic transmis prin pictura bisericii.

Următorul obiectiv a fost Mănăstirea Comana, unul dintre cele mai importante așezăminte monahale din sudul țării, loc încărcat de istorie și spiritualitate. Participanții au avut ocazia să se reculeagă, să viziteze ansamblul monahal și să descopere câteva dintre reperele istorice și culturale ale mănăstirii.

După momentele de rugăciune și comuniune, programul a continuat într‑o atmosferă recreativă la Parcul de Aventură Comana, unde copiii, însoțiți de părinți, s‑au bucurat de activități în aer liber, consolidând legăturile de prietenie și petrecând timp de calitate împreună.

Prin organizarea acestui pelerinaj, Parohia „Adormirea Maicii Domnului”‑Giulești și‑a propus să îmbine formarea duhovnicească cu bucuria comuniunii dintre copii, oferind participanților o zi în care rugăciunea, cunoașterea patrimoniului spiritual și momentele de recreere s‑au armonizat într‑un mod firesc.

Astfel de inițiative contribuie la apropierea tinerelor generații de Biserică și la întărirea relațiilor dintre membrii comunității parohiale, evidențiind rolul familiei creștine în educația religioasă a copiilor.