Popas de rugăciune la un metoc eparhial din judeţul Bacău

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit miercuri, 17 iunie, Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de clerici, în recent sfințita biserică cu hramurile „Duminica Tuturor Sfinților” și „Sfântul Mare Mucenic Mina” a metocului chiriarhal de la Scutaru, comuna Mănăstirea Cașin, judeţul Bacău, conform eprb.ro.

În cadrul Sfintei Liturghii au fost înălțate rugăciuni și pentru odihna eroilor jertfiți pe Valea Cașinului în luptele grele purtate în timpul Primului Război Mondial, dat fiind faptul că întregul ansamblu bisericesc de la Scutaru a fost ridicat ca loc de pomenire a jertfei lor pilduitoare.

Din soborul de slujitori au făcut parte: arhim. Nicolae Dănilă, exarh administrativ al eparhiei; pr. Nicolae Zaharia, protoiereu al Protopopiatului Onești; pr. Ioan Bârgăoanu, inspector eparhial; protos. Avram Mintar, egumenul metocului; pr. Viorel Anăstăsoaie; precum și alți clerici.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a subliniat bucuria comuniunii în rugăciune alături de clericii și credincioșii prezenți: „Ne aflăm în cursul celor 40 de zile de slujire la această sfântă mănăstire, care a primit haina sfințirii în urmă cu câteva zile. De aceea, cu binecuvântarea Părintului Arhiepiscop Ioachim, am venit astăzi să ne adăugăm și noi slujitorilor care, împreună cu părintele Avram și cu părintele Ioan, au început să săvârșească acest canon de rugăciune. Bucuria noastră este mare pentru că nu i‑am găsit aici doar pe părintele Avram și pe părintele Ioan, ci și pe dumneavoastră, credincioșii care ați dorit să urcați pe Valea Cașinului și astăzi să fim în comuniune de rugăciune, deși nu este o zi de sărbătoare, în mod special, dar fiecare Liturghie la care luăm parte este un dar și devine pentru noi o sărbătoare. De aceea, ne bucurăm că am putut fi astăzi în această comuniune duhovnicească, mai ales că ne aflăm în perioada de pregătire pentru sfânta sărbătoare a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, deci o perioadă de postire. Sfântul Apostol Pavel, unul dintre cei pe care ne pregătim să îi cinstim, a fost un neobosit rugător și propovăduitor, iar Sfântul Apostol Petru, cel care a fost mai vârstnic, mai înțelept, este cel despre care Mântuitorul a mărturisit că pe piatra credinței lui va zidi Biserica; ei ne sunt nouă modele de tărie în credință, dar și de jertfelnicie în misiune”.

În încheiere, părintele protosinghel Avram Mintar a adresat mulțumiri Preasfințitului Părinte Teofil pentru bucuria împreună‑slujirii, dar și credincioșilor prezenți pentru rugăciunile înălțate către Dumnezeu.