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Popas duhovnicesc la Mănăstirea Coșoteni din județul Teleorman

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Un articol de: Filip Hristofor Cane - 09 Iunie 2026

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a poposit, în Duminica Tuturor Sfinților, 7 iunie 2026, în mijlocul obștii monahale de la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitatea Coșoteni, județul Teleorman, unde a săvârșit Sfânta Liturghie la Altarul de vară al așezământului monahal.

Din soborul de slujitori au făcut parte: părintele protosinghel Ciprian Florea, starețul Mănăstirii Coșoteni; părintele protosinghel Calinic Stan, starețul Mănăstirii Crângu; arhidiaconul Dimitrie Gabor, precum și alți clerici.

În omilia rostită, Preasfinția Sa a evidențiat importanța sfinților în viața Bisericii și în lucrarea mântuirii, arătând că aceștia sunt modele vii de credință, smerenie și jertfelnicie: „Duminica Tuturor Sfinților ne cheamă pe fiecare la o viață trăită în sfințenie, prin rugăciune, post și fapte bune, pentru că sfințenia nu este un privilegiu al câtorva, ci chemarea adresată fiecărui creștin. Ea nu este un ideal îndepărtat sau greu de atins, ci o lucrare vie, care se zidește pas cu pas, în fiecare zi a vieții noastre. În fiecare rugăciune făcută din inimă, în fiecare faptă de milostenie și în fiecare gând curat, omul se apropie de Dumnezeu. Sfințenia se naște în simplitatea vieții de zi cu zi, în familie, în relațiile cu ceilalți și în răbdarea încercărilor. Nu este ceva abstract, ci lucrarea harului lui Dumnezeu în sufletul omului care Îl caută cu sinceritate. De aceea, suntem chemați să nu descurajăm pe cale, ci să rămânem statornici în credință, crescând mereu în iubire și în fapte bune”, a explicat Preasfinția Sa.

La final, părintele protos. Ciprian Florea i‑a mulțumit ierarhului pentru slujire și pentru cuvântul de învățătură, oferindu‑i un frumos aranjament floral. Cei prezenți la Sfânta Liturghie s‑au putut închina la un fragment din moaștele Sfântului Mucenic Efrem cel Nou, aflat în patrimoniul Mănăstirii Coșoteni.

 

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