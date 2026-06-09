Premierea Concursului educațional „Cu Dumnezeu în vers și slovă”

Proiectul educațional „Cu Dumnezeu în vers și slovă”, aflat la a IV‑a ediție, inclus în Calendarul activităților educative municipale din Bucureşti, s‑a desfășurat de‑a lungul a șase luni, din decembrie 2025 până în iunie 2026, adunând laolaltă profesori coordonatori, reprezentanți a 57 școli și licee și 430 de elevi. Luni, 8 iunie, în biserica Parohiei Parcul Călăraşi din Protoieria Sector 2 Capitală a avut loc premierea câştigătorilor.

Acest proiect s‑a născut prin strădania a patru profesoare de religie din sectorul 2: dr. Viorica Sîrbu, Școala Gimnazială Nr. 56; Daniela Neacșu, Școala Gimnazială „Iancului”; metodist Mihaela Danțiș, Colegiul Național „Emil Racoviță”; Steliana Cârmaciu, Școala Gimnazială Nr. 77. Partener al proiectului a fost Parohia Parcul Călăraşi, în Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, „Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi” şi „Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Prodromiţa” desfăşurându‑se majoritatea activităților. „Scopul derulării acestui proiect a fost dorința de a‑I aduce slavă lui Dumnezeu prin cuvânt - vers, slovă - și imagine. Obiectivele proiectului au vizat stimularea creativităţii şi a imaginaţiei elevilor prin realizarea unor materiale deosebite, valorificarea mesajelor, gândurilor, trăirilor, sentimentelor legate de relația omului cu Dumnezeu, recunoaşterea publică a valorilor creștine și recompensarea talentului prin vernisajul expoziției celor mai frumoase lucrări. Lucrările premiate vor fi publicate într‑un volum aniversar, iar participanţii au primit diplome și daruri”, ne‑a declarat prof. dr. Viorica Sîrbu.

Proiectul a avut mai multe secțiuni, elevii au ales să compună poezii şi rugăciuni sau să picteze desene și icoane cu tematică diferită adecvată nivelului de vârstă și dezvoltare. Pentru clasele pregătitoare - IV, tema a fost „Îngerii și sfinții, prietenii copiilor”, elevii putând participa cu creații literare și plastice. Pentru clasele V‑VIII, tema a fost „Sunt copilul lui Dumnezeu”, iar pentru clasele IX‑XIII, „Eu sunt Cel ce sunt”. „Juriul, format din profesori de specialitate, a fost impresionat de frumusețea, candoarea, profunzimea, culoarea cu care elevii și‑au realizat lucrările și care i‑au încântat pe toți cei aflați, în data de 8 iunie, în Biserica «Sfinții Împărați Constantin și Elena», la vernisajul expoziției realizate cu o parte dintre cele mai bune lucrări premiate în cadrul concursului. Participanții la proiect au fost recompensați cu diplome și daruri constând în icoane și dulciuri, oferite de organizatori și de slujitorii Bisericii Parcul Călărași, al cărei paroh, pr. dr. Nicolae Giolu, a vegheat la buna desfășurare a tuturor activităților și îi mulțumim că ne primește cu atâta blândețe și dragoste duhovnicească”, a mai spus, în încheiere, prof. Viorica Sîrbu, de la Școala Gimnazială nr. 56, sector 2, București.