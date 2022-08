Prezență arhierească în parohia băcăuană Precista

Duminică, 14 august, în ultima zi a Postului Adormirii Maicii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a fost prezent în mijlocul comunității băcăuane a credincioșilor din Parohia Precista din Protopopiatul Bacău.

După Sfânta Liturghie, săvârșită de un sobor de preoți sub protia părintelui arhimandrit Pimen Costea, vicar eparhial, a fost oficiată slujba Acatistului Maicii Domnului ca prinos de mulțumire pentru darurile revărsate asupra comunității credincioșilor acestei parohii.

Prezent în mijlocul comunității băcăuane în această zi de sărbătoare care încheie șirul evenimentelor ce fac parte din manifestarea cunoscută sub denumirea de „Zilele Parohiei Precista”, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a vorbit despre darurile pe care Maica Domnului le revarsă asupra credincioșilor care se nevoiesc pentru dobândirea curăției spirituale, dar și despre icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț și importanța cinstirii ei de către credincioși mai ales în perioada postului închinat de Biserică Adormirii ei: „Atunci când o cinstim pe Maica Domnului, de fapt Îl cinstim pe Dumnezeu Însuși, Cel care a venit în lume atunci când a voit providența, adică la plinirea vremii, pentru a ne scoate din robia morții. Am ținut ca în 2022, această icoană care vine permanent aici, cu prilejul hramului de vară al Parohiei Precista, să fie prezentă în mijlocul comunității băcăuane. Am venit aici pentru a ne închina înaintea acestei icoane care zugrăvește prezența lui Hristos în mâinile Maicii Sale. Biserica este icoana Maicii Domnului în Cerul lui Dumnezeu. Maica este și scară și cort, dar este și Biserică”.

În această zi, la ceas de sărbătoare, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a oferit preotului Constantin Tomozei, slujitor la Altarul bisericii băcăuane Precista, Crucea Țării de Jos, pentru întreaga activitate împlinită în administrația bisericească, în calitate de protoiereu al Protopopiatului Bacău, timp de 20 de ani, și apoi în calitate de consilier eparhial, timp de trei ani.

Tot în această zi, Înaltpreasfinția Sa l-a hirotesit întru iconom stavrofor pe Adrian Bârdan, preot slujitor la această parohie. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul maicilor de la Mănăstirea Tisa Silvestri.