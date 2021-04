Primul parc pentru copii și tineri din satul Săcărești, Iași

21 de tineri ai satului Săcărești, comuna Cucuteni, județul Iași, au inițiat în 25 martie, de sărbătoarea Bunei Vestiri, o campanie de strângere de fonduri pentru împlinirea unui vis de mult timp așteptat: primul parc pentru copiii care s-au născut și cresc în acest sat.

Proiectul este susținut de Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Săcărești prin contribuții financiare, prin implicarea ca platformă de strângere de fonduri, și nu în ultimul rând prin punerea la dispoziție a unui teren de 500 mp pentru amenajarea acestui parc, transmite părintele Cosmin Brînză, preot paroh în această comunitate.

„Este o inițiativă îndrăzneață, necesară și sănătoasă. Îndrăz­neață, pentru că este un proiect care implică multe costuri și nu suntem siguri de deznodământul acestui demers, însă entuziasmul copiilor ne-a dat putere să visăm. De altfel, ei au și pregătit o serie de surprize online ca să-i motiveze pe cei care doresc să îi susțină prin donații și suport material pentru construirea acestui parc. De asemenea, inițiativa este necesară și sănătoasă pentru că activitatea sportivă trebuie să fie o prioritate, mai ales în această perioadă a copilăriei sau a pre-adolescenței. Or, acești tineri nu au un loc al lor, un spațiu unde să își poată dezvolta abilitățile sportive, o zonă amenajată unde își pot petrece în mod productiv timpul, individual sau în grup. Se simte nevoia unui spațiu al tinereții într-un sat ca al nostru, din ce în ce mai îmbătrânit. Avem alături de noi prietenii de la Studio Natura 4, care ne ajută în proiectarea spațiului, avem tineri, putere de muncă și o inimă deschisă. Deci avem totul pentru a primi ajutor în acest demers și pentru a face din Săcărești un loc al tinereții”, a declarat părintele Cosmin Brînză.

Parcul va cuprinde patru zone: teren de sport multifunc­țional (fotbal, baschet, handbal), zonă de fitness în aer liber, zonă de joacă 2-10 ani și spațiu de socializare. Costurile totale depă­șesc suma de 10.000 euro.

„Ne dorim foarte mult acest parc și sperăm ca toţi cei care ne aud să ne susțină în împlinirea visului nostru. Cred că sprijinirea copiilor și tinerilor este bună, pentru că are efect pe termen lung. În ultimii doi ani am organizat și am participat în cadrul parohiei noastre la multe evenimente sau proiecte care ne-au ajutat în dezvoltarea noastră, iar acest mare proiect de construire a unui parc este o provocare grea. O provocare pe care, prin mila lui Dumnezeu, sperăm să o depășim cu succes”, a afirmat tânăra Bianca Cârțan, din satul Săcărești.

Pentru a sensibiliza publicul, tinerii au realizat cinci scenete de teatru, sub coordonarea profesoarei Cezara Damian, încercând să ofere ceva în schimb pentru sprijinul pe care îl primesc în acest proiect. Clipurile vor fi publicate săptămânal până la data de 25 aprilie pe pagina de Facebook Parohia Sf. Împ. Constantin și Elena Săcărești (prima scenetă poate fi deja vizionată la următorul link: https://fb.watch/4zeI8FUSjI/).

Persoanele care doresc să susțină acest vis al copiilor din Săcărești pot dona pentru acoperirea celor 10.000 euro necesari la acest link: paypal.me/parohiasacaresti sau în contul bancar:

RO41 BTRL RONC RT02 5035 9702

titular cont: Parohia Sf. Împ. Constantin și Elena Săcărești.

De asemenea, este binevenit orice altfel de ajutor, de orice natură (experiență profesională, sprijin la munca fizică etc.).

Pentru orice altă infor­mație poate fi contactat părintele paroh. Cosmin Brînză, tel: 0746 936 969, e-mail: cosmin_brinza@ yahoo.com.