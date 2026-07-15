Punte de har și comuniune la Dunărea de Jos

Sărbătorile de zilele trecute au unit sufletește comunitățile din Galați și Brăila într-o aleasă stare de bucurie duhovnicească. După popasul de rugăciune de sâmbătă, 11 iulie, la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Prodromița, la Biserica „Sfinții Împărați” din municipiul Galați, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a extins această punte de har și comuniune și în județul vecin. Luni, 13 iulie, ierarhul a târnosit Altarul noii biserici din Parohia Tichilești 2, lăcaș așezat sub ocrotirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, chiar în ziua luminoasă în care Biserica a prăznuit Aducerea sfintelor sale moaște la București.

Cinstirea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Prodromița de la Sfântul Munte Athos reprezintă, an de an, un popas cu o bogată încărcătură duhovnicească pentru credincioșii de la Dunărea de Jos. În ajunul sărbătorii, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a binecuvântat și a condus tradiționala procesiune către Biserica „Sfinții Împărați” din Galați. În cadrul acestui moment solemn a fost purtată cu evlavie cea mai veche copie a sfintei icoane, realizată în anul 1898, odor de mare preț păstrat în patrimoniul Reședinței Arhiepiscopale. Odată așezată icoana spre închinare, chiriarhul a săvârșit slujba Acatistului și a rostit un ziditor cuvânt de învățătură pentru toți cei prezenți.

Ierarhul a evocat anul 1863, când icoana, aflată pe drumul spre Muntele Athos, a făcut ultimul popas pe pământ românesc la Galați. Cum Biserica „Sfinții Împărați” de atunci era abia ridicată și neîmpodobită încă, Prodromița a fost prima icoană a Maicii Domnului înaintea căreia locuitorii din împrejurimi au putut să-și plece genunchii în acest lăcaș de închinare. Tot în această biserică avea să se petreacă minunea pe care acatistul o rememorează peste veacuri: un zugrav cu inima îndoită a încercat să oprească mulțimea din a cinsti icoana. În acea clipă, chipul Maicii Domnului s-a întunecat, privindu-l cu asprime, iar acest bărbat, străpuns de frică, s-a pocăit amarnic, transformându-se dintr-un om lipsit de credință într-un neînfricat mărturisitor.

Până târziu în noapte, credincioșii s-au putut închina cinstitului odor, în timpul slujbei Vecerniei cu Litia, iar a doua zi icoana a fost adusă în Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Bucuria duhovnicească a continuat și în celălalt județ al eparhiei. În ziua de prăznuire a Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, Parohia Tichilești 2, așezată sub ocrotirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a fost târnosită de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop a evidențiat o binecuvântare deosebită revărsată asupra parohiei: în semn de aleasă binecuvântare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit în dar comunității un veșmânt care a acoperit cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, „să ocrotească și să încălzească toate inimile copiilor, părinților și bunicilor. La fel cum Sfântul a căutat toată viața să nu încalce legea iubirii, privind fiecare om cu blândețe, ca pe o icoană, tot așa și noi vedem astăzi o slăvită icoană vie a cinstitorilor Sfântului Cuvios Părinte Dimitrie cel Nou”.

Aducând în atenție un episod emoționant din nevoințele Sfântului Dimitrie cel Nou, ierarhul a pus la suflet celor prezenți o lecție valoroasă despre respectul și iubirea de oameni: „Dacă Sfântul a arătat atâta sensibilitate pentru viața unui pui de pasăre, cu atât mai mult datori suntem noi să fim atenți cu fiecare persoană, păzindu-ne pașii pentru a nu-i răni vreodată demnitatea”.

Tot în această zi, ierarhul a binecuvântat crucile ce vor fi înălțate în curând pe turlele Bisericii „Sfântul Ștefan cel Mare”. Totodată, Părintele Arhiepiscop a adresat un îndemn părintesc prin care a pus în lumină că semnul Sfintei Cruci, ca far călăuzitor, ne cheamă la dragoste jertfelnică pentru ridicarea lăcașului: „Până nu vom vedea strălucind deasupra turlelor crucea lui Iisus Hristos, nu vom putea să adunăm bănuț cu bănuț pentru a termina acest lăcaș. Așa cum a spus Sfântul Grigorie Teologul, mai bine puțin de la mulți, decât mult de la puțini”.