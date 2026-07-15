În perioada 30 iunie - 8 iulie 2026, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, a debutat seria taberelor de vară din Eparhia Buzăului şi Vrancei. Acestea sunt organizate de Sectorul
Punte de har și comuniune la Dunărea de Jos
Sărbătorile de zilele trecute au unit sufletește comunitățile din Galați și Brăila într-o aleasă stare de bucurie duhovnicească. După popasul de rugăciune de sâmbătă, 11 iulie, la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului Prodromița, la Biserica „Sfinții Împărați” din municipiul Galați, Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a extins această punte de har și comuniune și în județul vecin. Luni, 13 iulie, ierarhul a târnosit Altarul noii biserici din Parohia Tichilești 2, lăcaș așezat sub ocrotirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, chiar în ziua luminoasă în care Biserica a prăznuit Aducerea sfintelor sale moaște la București.
Cinstirea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului Prodromița de la Sfântul Munte Athos reprezintă, an de an, un popas cu o bogată încărcătură duhovnicească pentru credincioșii de la Dunărea de Jos. În ajunul sărbătorii, Înaltpreasfințitul Părinte Casian a binecuvântat și a condus tradiționala procesiune către Biserica „Sfinții Împărați” din Galați. În cadrul acestui moment solemn a fost purtată cu evlavie cea mai veche copie a sfintei icoane, realizată în anul 1898, odor de mare preț păstrat în patrimoniul Reședinței Arhiepiscopale. Odată așezată icoana spre închinare, chiriarhul a săvârșit slujba Acatistului și a rostit un ziditor cuvânt de învățătură pentru toți cei prezenți.
Ierarhul a evocat anul 1863, când icoana, aflată pe drumul spre Muntele Athos, a făcut ultimul popas pe pământ românesc la Galați. Cum Biserica „Sfinții Împărați” de atunci era abia ridicată și neîmpodobită încă, Prodromița a fost prima icoană a Maicii Domnului înaintea căreia locuitorii din împrejurimi au putut să-și plece genunchii în acest lăcaș de închinare. Tot în această biserică avea să se petreacă minunea pe care acatistul o rememorează peste veacuri: un zugrav cu inima îndoită a încercat să oprească mulțimea din a cinsti icoana. În acea clipă, chipul Maicii Domnului s-a întunecat, privindu-l cu asprime, iar acest bărbat, străpuns de frică, s-a pocăit amarnic, transformându-se dintr-un om lipsit de credință într-un neînfricat mărturisitor.
Până târziu în noapte, credincioșii s-au putut închina cinstitului odor, în timpul slujbei Vecerniei cu Litia, iar a doua zi icoana a fost adusă în Catedrala Arhiepiscopală din Galați.
Bucuria duhovnicească a continuat și în celălalt județ al eparhiei. În ziua de prăznuire a Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, Parohia Tichilești 2, așezată sub ocrotirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, a fost târnosită de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.
Cu acest prilej, Părintele Arhiepiscop a evidențiat o binecuvântare deosebită revărsată asupra parohiei: în semn de aleasă binecuvântare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit în dar comunității un veșmânt care a acoperit cinstitele moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, „să ocrotească și să încălzească toate inimile copiilor, părinților și bunicilor. La fel cum Sfântul a căutat toată viața să nu încalce legea iubirii, privind fiecare om cu blândețe, ca pe o icoană, tot așa și noi vedem astăzi o slăvită icoană vie a cinstitorilor Sfântului Cuvios Părinte Dimitrie cel Nou”.
Aducând în atenție un episod emoționant din nevoințele Sfântului Dimitrie cel Nou, ierarhul a pus la suflet celor prezenți o lecție valoroasă despre respectul și iubirea de oameni: „Dacă Sfântul a arătat atâta sensibilitate pentru viața unui pui de pasăre, cu atât mai mult datori suntem noi să fim atenți cu fiecare persoană, păzindu-ne pașii pentru a nu-i răni vreodată demnitatea”.
Tot în această zi, ierarhul a binecuvântat crucile ce vor fi înălțate în curând pe turlele Bisericii „Sfântul Ștefan cel Mare”. Totodată, Părintele Arhiepiscop a adresat un îndemn părintesc prin care a pus în lumină că semnul Sfintei Cruci, ca far călăuzitor, ne cheamă la dragoste jertfelnică pentru ridicarea lăcașului: „Până nu vom vedea strălucind deasupra turlelor crucea lui Iisus Hristos, nu vom putea să adunăm bănuț cu bănuț pentru a termina acest lăcaș. Așa cum a spus Sfântul Grigorie Teologul, mai bine puțin de la mulți, decât mult de la puțini”.