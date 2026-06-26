Reîntâlnire între deținuți și familiile lor la o biserică din Bragadiru

Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Bragadiru, județul Ilfov, a fost joi, 25 iunie, gazda unei activități catehetice dedicate persoanelor private de la Penitenciarul București‑Rahova. Inițiativa, derulată în strânsă colaborare cu Serviciul Educație al unității penitenciare, le‑a oferit mai multor deținuți, în Anul omagial al pastorației familiei creștine, șansa valoroasă de a se revedea cu familiile lor într‑un mediu cald și primitor, dincolo de zidurile instituției de detenție.

În cadrul evenimentului, persoanele private de libertate și familiile acestora au participat mai întâi la slujba Acatistului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, oficiată în biserica parohială. Momentului de rugăciune i‑a urmat o cateheză, iar la final participanții au primit mai multe daruri, iconițe și cărți cu Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Părintele Cătălin Constantin Caucă, preot capelan la Penitenciarul Rahova, a explicat că adevărata libertate nu constă în părăsirea fizică a spațiului de detenție, ci în vindecarea sufletului de patimi: „În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română, în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii sistemului penitenciar românesc, pentru a consolida relațiile cu mediul de suport, în cazul nostru cu familia, nucleul societății, Serviciul Educație din cadrul Penitenciarului Rahova a inițiat acest demers pentru anumite persoane private de libertate din regimurile închis, semideschis și deschis, de a se vedea cu familia, cu copiii, cu părinții, cu soțiile. Sunt cei care au arătat o aplecare către cele duhovnicești, către Biserică, către dorința de reintegrare socială, dar mai mult decât atât de reintegrare în firesc. Și unde se putea întâmpla mai bine acest lucru decât, iată, într‑o biserică! Mulți dintre ei se implică activ, contribuie la strană, unii dintre ei nu au avut legătură cu Biserica înainte de a ajunge într‑un penitenciar. Poate părea paradoxal, dar mulți dau slavă lui Dumnezeu că au ajuns într‑un penitenciar, pentru că acolo L‑au descoperit pe Dumnezeu, acolo s‑au putut lăsa de patimile și adicțiile pe care le aveau. Libertatea adevărată, le spun la fiecare predică când am ocazia, este cea a omului despătimit, cel care a reușit să scape de adicție, de patimă, de viciu”.

De asemenea, părintele paroh Alexandru Nicolae Grigore a evidențiat că deschiderea Bisericii către nevoile umane nu aduce doar alinare celor aflați în suferință, ci reprezintă o sursă de dinamizare pentru însăși comunitatea parohială.

„Pentru noi a fost foarte importantă această intenție de colaborare, pentru că suntem la început, o parohie tânără cu oameni tineri. Fiecare prilej de a îmbogăți activitatea parohiei noastre reprezintă o încurajare de a aduce câte o părticică de bucurie celor care pășesc în curtea Parohiei «Sfânta Cuvioasă Parascheva» din Bragadiru. De aceea, colaborarea aceasta cu Penitenciarul Rahova a reprezentat pentru noi un motiv de încurajare să mai aducem astfel de evenimente în cadrul parohiei noastre. Bucuria celor care au venit astăzi împreună cu aparținătorii lor și lacrimile de bucurie a reîntâlnirii au fost acoperite de dragostea lui Dumnezeu, care s‑a împărtășit nouă tuturor prin slujba Acatistului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, pe care am săvârșit‑o împreună cu părintele capelan, pentru că ei sunt ocrotitorii sistemului penitenciar românesc. Pentru noi încă o dată reprezintă un prilej de încurajare, dar totodată împlinirea bucuriei lor a adus și pentru noi o împlinire sufletească, văzându‑le lacrimile de bucurie, dar și dragostea reîntâlnirii cu cei dragi sub acoperământul bisericii noastre”, a declarat părintele Alexandru Nicolae Grigore.