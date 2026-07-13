Resfinţirea unei biserici gorjene

În ziua de 12 iulie 2026, Duminica a 6‑a după Rusalii, credincioşii Parohiei „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Vladimir, judeţul Gorj, au trăit momente de bucurie duhovnicească în ziua resfinţirii bisericii din cadrul comunităţii.

Slujba de sfinţire a bisericii şi Sfânta Liturghie au fost săvârşite de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de preoţi şi diaconi, dintre care amintim pe părinţii protoierei Ionel Câmpeanu (Protoieria Târgu Jiu Sud), Marian Mărăcine (Protoieria Târgu Jiu Nord) şi Ioan Spilcă (Protoieria Târgu Cărbuneşti).

Cu ocazia resfinţirii bisericii parohiei cu hramul „Sfânta Cuvioasă Parascheva” au fost acordate şase gramate chiriarhale următorilor: Marius‑Florin Vijulan, primarul comunei, Ion Dolcescu, Ion‑Eugen Sburlea, Constantin Dobre, Ion Fugaru şi Lucia Vladimirescu. Totodată, pentru bogata activitate desfăşurată la parohie, Părintele Mitropolit Irineu l‑a ridicat în rangul de iconom stavrofor pe părintele paroh Mina‑Minel Vodoiu.

În cuvântul de învăţătură, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Irineu a evidenţiat puterea credinţei şi a prieteniei din pericopa evanghelică din Duminica a 6‑a după Rusalii, a Vindecării slăbănogului din Capernaum: „Mântuitorul nostru Iisus Hristos vine în Capernaum, în cetatea Sa, unde Îi este adus înainte un paralitic, un om care suferea atât fizic, cât şi duhovniceşte. Domnul Hristos îi spune: «Iertate îţi sunt păcatele tale, fiule!» Această afirmaţie ne confirmă faptul că boala este urmarea păcatului, că omul suferă întâi în suflet, apoi şi trupul i se îmbolnăveşte. Aşadar, consecinţa şi cauzalitatea bolii sunt legate de păcatul care intră în viaţa omului şi paralizează toate simţurile, aşa cum vedem şi în cazul paraliticului din pericopa evanghelică de astăzi. După ce Mântuitorul nostru Iisus Hristos îl vindecă pe slăbănog, cărturarii încep să cârtească împotriva vindecării de boală şi a izbăvirii de păcate. Fiul lui Dumnezeu le spune că are puterea de a vindeca bolile şi de a ierta păcatele, pentru că toate acestea sunt în puterea lui Dumnezeu”.

La final, Părintele Mitropolit Irineu i‑a felicitat şi i‑a binecuvântat pe toţi credincioşii şi binefăcătorii prezenţi la sărbătoarea din localitatea Vladimir.