Rugăciune şi binecuvântare la o biserică din oraşul Călăraşi

Data: 06 Iulie 2026

Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu a săvârșit Sfânta Liturghie duminică, 5 iulie, la biserica Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din municipiul Călărași, Protopopiatul Călărași, județul Călărași, înconjurat de un sobor de preoți și arhidiaconi, în prezența numeroșilor credincioși care au participat cu evlavie la slujba arhierească. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul Fidelis al Catedralei Episcopale „Înălțarea Domnului” din Slobozia.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit pericopa evanghelică a acestei duminici, subliniind puterea mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos asupra răului și chemarea adresată fiecărui creștin de a se elibera de robia păcatului prin credință, spovedanie și împărtășirea cu Sfintele Taine. Totodată, chiriarhul a evidențiat importanța unei vieți trăite în comuniune cu Dumnezeu și a mărturisirii credinței prin fapte bune, se arată pe site‑eul eparhiei sfesc.ro.